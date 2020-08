Pri vstupe do Egypta treba od septembra predložiť negatívny test

Bratislava 25. augusta (TASR) - Od 1. septembra je podmienkou vstupu do Egypta pre všetkých cestujúcich povinnosť predložiť negatívny PCR-test na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Povinnosť platí aj pre tých, ktorí pricestujú priamo do letovísk Šarm el-Šajch, Hurgáda, Marsa Matrouh a Marsa Alam. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webovej stránke.



"Povinnosť sa nevzťahuje na deti do šiestich rokov a osoby, ktoré tranzitujú v krajine," uviedlo ministerstvo.



Súčasťou opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu je aj obmedzenie cestovania pre cudzincov, ktorí sa zdržiavajú v Káhire, ale nemajú povolenie na pobyt. Letecky sa nebudú môcť presúvať z hlavného mesta do troch hlavných pobrežných provincií Egypta - Šarm el-Šajch, Hurgáda a Marsa Matrouh.



Rezort diplomacie pripomína, že v urgentných prípadoch môžu slovenskí občania volať na pohotovostné číslo Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Káhire (+201000060968) alebo na telefónne číslo stálej diplomatickej služby MZVEZ SR (+421 2 59785978).



"Zároveň môžu slovenskí občania v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke MZVEZ SR alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka," doplnil rezort.