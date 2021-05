Pri vstupe do Rakúska zo SR sa od stredy ruší povinná karanténa

Bratislava 18. mája (TASR) - Rakúsko zaradilo od stredy (19. 5.) Slovensko medzi menej rizikové krajiny. Ruší sa tak povinná karanténa po príchode. Naďalej je však potrebné sa zaregistrovať a preukázať potvrdením o teste, očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webovej stránke.



Pri vstupe do Rakúska je možné sa preukázať potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 vakcínou, ktorá je oficiálne uznaná Európskou liekovou agentúrou. Platí to 22. deň po zaočkovaní prvou dávkou na maximálne tri mesiace. Druhá dávka predlžuje platnosť očkovania na deväť mesiacov. V prípade jednodávkových vakcín, napríklad od Johnson & Johnson, platí potvrdenie od 22. dňa po zaočkovaní a najviac deväť mesiacov.



"Pre osoby, ktoré minimálne 21 dní pred prvou dávkou očkovania mali pozitívny test na SARS-CoV-2 alebo mali preukázané protilátky na ochorenie COVID-19, platí potvrdenie po dobu maximálne deväť mesiacov od zaočkovania," priblížilo ministerstvo.



Potvrdenie o prekonaní ochorenia sa uznáva do šiestich mesiacov od potvrdenia infekcie alebo na základe pozitívneho protilátkového testu nie staršieho ako tri mesiace. Pri preukazovaní sa testom je potrebný PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín.



Dané potvrdenia musia byť vyhotovené v nemeckom alebo anglickom jazyku a potvrdené lekárom, respektíve atestovaným zdravotníckym zariadením. Vzor je dostupný na stránke MZVEZ SR.



Každá osoba vstupujúca na územie Rakúska sa musí pred začiatkom cesty tiež elektronicky registrovať, a to najskôr 72 hodín pred plánovaným vstupom. Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí predložiť občan pri kontrole. V prípade, že nie je možná online registrácia, je možné formulár vytlačiť, vyplniť a ukázať na hraniciach.



Výnimku z opatrení má napríklad tranzit.