Pri výbere policajného prezidenta sa má posilniť vplyv ministra vnútra

Bratislava 30. novembra (TASR) - Kompetencie ministra vnútra pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru (PZ) a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) sa majú posilniť. Verejné vypočutia pred výborom budú mať iba konzultačný charakter, minister nimi nebude viazaný. Odvolať šéfa polície, ale aj inšpekcie bude možné aj bez udania dôvodu. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Zrušiť sa má "do určitej miery záväzné" odporúčanie výsledku verejného vypočutia v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore pre vymenovanie kandidáta ministrom vnútra na funkciu prezidenta Policajného zboru, ako aj záväzné odporúčanie pri odvolaní policajného prezidenta na základe aspoň trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých členov výboru. Minister tak nemá byť pri výbere viazaný závermi výboru. Týkať sa to má aj výberu riaditeľa ÚIS.



Cieľom verejného vypočutia má byť prezentácia kandidátov predložených ministrom vnútra na dané funkcie pred poslancami NR SR a verejnosťou. Kandidát na policajného prezidenta, ale aj kandidát na riaditeľa inšpekcie ho absolvujú ešte pred vymenovaním ministrom, respektíve vládou SR.



Kandidátom na funkciu prezidenta PZ či riaditeľa inšpekcie bude môcť byť aj bývalý príslušník Policajného zboru, ak spĺňa návrhom zákona stanovené podmienky.



Funkčné obdobia by viac nemali byť obmedzené. V súčasnosti trvá funkčné obdobie šéfovi polície a inšpekcie štyri roky. Prezident PZ a šéf inšpekcie má po novom skončiť vo funkcii, ak sa jej vzdá, ak je z nej odvolaný alebo ak skončí služobný pomer. Nová legislatíva vymedzuje dôvody, pre ktoré môže šéfa PZ odvolať minister vnútra a pre ktoré môže vláda odvolať riaditeľa inšpekcie. Vláda môže po novom odvolať šéfa inšpekcie z funkcie na návrh ministra vnútra aj bez uvedenia dôvodu. Aj šéfa polície bude môcť minister odvolať z funkcie aj bez udania dôvodu.



Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým koalícia reaguje na výhrady prezidentky Zuzany Čaputovej pri vetovaní novely zákona o štátnej službe. "Vzhľadom na uvedené pripomienky sa možnosť prevedenia nadriadených podmieňuje odôvodneným návrhom vo vzťahu k záujmu štátnej služby, ktorý bude oprávnený predložiť nadriadený, ktorý je priamo podriadený najvyššiemu funkcionárovi," uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu. Ak si to teda vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, po novom bude môcť minister previesť nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby na základe odôvodneného návrhu nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra. Ak pôjde o nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, môže tak minister urobiť aj bez návrhu.



"Prevedenie alebo preloženie sa nebude vzťahovať na prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vzhľadom na osobitnú úpravu ich menovania a odvolávania z funkcie ani na nadriadeného Zboru väzenskej a justičnej stráže okrem generálneho riaditeľa zboru a jeho námestníkov," priblížili poslanci v odôvodnení.



Nová legislatíva má byť v prípade podpisu hlavou štátu účinná dňom vyhlásenia.