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Máte doma školáka? Pri výbere prezuviek myslite na tieto dôležité veci
Úrad verejného zdravotníctva SR radí vyberať ľahkú obuv a dbať aj na účel jej využitia. Do interiéru považuje za vhodnú vzdušnú obuv, pre menšie deti s remienkom alebo so šnúrkami.
Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Rodičia by pri výbere prezuviek do školy by mali dať prednosť takým, ktoré sú vyrobené z prírodných materiálov, napríklad z usní a textilu. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Informuje o tom na svojom webe. Upozorňuje, že topánky z nevhodných materiálov (koženka, plast či poroméry) sa ťažko prispôsobujú tvaru chodidla, bývajú tvrdé, nepriedušné, nedokážu odvádzať vlhkosť z povrchu kože a tak môžu spôsobiť napríklad plesňové ochorenia.
ÚVZ radí vyberať ľahkú obuv a dbať aj na účel jej využitia. Do interiéru považuje za vhodnú vzdušnú obuv, pre menšie deti s remienkom alebo so šnúrkami. Na aktívny odpočinok odporúča športovú obuv, ktorá je tvrdšia a nepriedušnejšia. Vychádzková celoročná či zimná obuv má mať mohutnejšiu a trvanlivejšiu konštrukciu s pevnou podošvou. Rekreačná obuv by zasa mala mať pevnejšiu konštrukciu zvršku a robustnú podošvu.
Úrad pripomína aj správne vlastnosti topánok. Dôležité sú dĺžka a dostatočne široká anatomická špička, ktorá poskytuje dostatok priestoru pre prsty a kopíruje prirodzený tvar chodidla. Zabúdať podľa neho netreba ani na ideálny nadmerok ako rezervu na rast nohy. Pri výbere zdôrazňuje myslieť aj na flexibilnú podrážku bez podpätku a na to, že obuv, hlavne prezuvky, musí mať podrážku s protišmykovým dezénom.
ÚVZ radí vyberať ľahkú obuv a dbať aj na účel jej využitia. Do interiéru považuje za vhodnú vzdušnú obuv, pre menšie deti s remienkom alebo so šnúrkami. Na aktívny odpočinok odporúča športovú obuv, ktorá je tvrdšia a nepriedušnejšia. Vychádzková celoročná či zimná obuv má mať mohutnejšiu a trvanlivejšiu konštrukciu s pevnou podošvou. Rekreačná obuv by zasa mala mať pevnejšiu konštrukciu zvršku a robustnú podošvu.
Úrad pripomína aj správne vlastnosti topánok. Dôležité sú dĺžka a dostatočne široká anatomická špička, ktorá poskytuje dostatok priestoru pre prsty a kopíruje prirodzený tvar chodidla. Zabúdať podľa neho netreba ani na ideálny nadmerok ako rezervu na rast nohy. Pri výbere zdôrazňuje myslieť aj na flexibilnú podrážku bez podpätku a na to, že obuv, hlavne prezuvky, musí mať podrážku s protišmykovým dezénom.