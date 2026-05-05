Pri výbore NRSR vznikne komisia pre modernizáciu samosprávy
Slúžiť bude ako platforma pre zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Únie miest Slovenska (ÚMS) s možnosťou prizývania odborných expertov.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Pri Výbore Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj bude fungovať expertná komisia pre modernizáciu samosprávy. Slúžiť bude ako platforma pre zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Únie miest Slovenska (ÚMS) s možnosťou prizývania odborných expertov. Dohodli sa na tom na utorkovom stretnutí zástupcovia samosprávnych združení spolu s predsedom NR SR Richardom Rašim (Hlas-SD) a štátnym tajomníkom rezortu vnútra Michalom Kaliňákom. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie NR SR.
Zástupcovia ZMOS a SK8 predložili Rašimu prvý spoločný pozičný dokument k reforme verejnej správy. „Mojím cieľom je, aby sa Národná rada SR stala hlavnou inštitucionálnou platformou pre participatívne dopracovanie tohto strategického materiálu. Navrhovaná komisia predstavuje odborný formát, ktorý vďaka precíznemu legislatívnemu ukotveniu v rokovacom poriadku a zastúpeniu samosprávnych partnerov dokáže zabezpečiť kontinuitu reformných procesov bez ohľadu na politický cyklus alebo volebné obdobie,“ skonštatoval predseda NR SR. Výsledná reforma by mala podľa neho reflektovať reálne potreby územia a prispieť k dlhodobej stabilizácii verejného sektora.
Komisia zriadená pri parlamentnom výbore by mala pracovať na legislatívnej a realizačnej úrovni, jej úlohou bude preklopiť požiadavky samospráv do legislatívnej formy a následnej praxe. „Dnešné rokovanie bolo aj o predstavení legislatívnych zmien, ktoré už tento mesiac vstúpia do legislatívneho procesu. Diskutovali sme o tom, ako modernizáciu samosprávy, ktorá je behom na dlhú trať, fázovať do viacerých volebných období,“ podotkol Kaliňák, ktorý je splnomocnencom vlády pre územnú samosprávu.
