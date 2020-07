Prokurátor: Pri vyšetrovaní vraždy J. Kuciaka pomohli aj technológie

Bratislava 28. júla (TASR) - Technologické možnosti pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka policajtom pomohli. Zároveň však nové poznatky a postupy vo vyšetrovaní vníma aj „druhá strana“. Myslí si to prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan.



„Na jednej strane technológie a možnosti, ktoré sú nám dané, veľa pomáhajú. Na druhej strane si treba uvedomiť, že všetky tieto poznatky, ktoré sú aj tu prezentované na hlavnom pojednávaní a pomohli nám, vníma aj druhá strana. Vedia, že niekto urobil chybu, doplatil na to a musí sa im vyhnúť,“ vysvetlil Turan.



Vzhľadom na to je podľa neho ťažké predpovedať, či a v akom rozsahu budú technológie takýmto spôsobom nápomocné aj v budúcnosti. Otázkou tiež podľa prokurátora zostáva, ako bude technologický progres legislatívne pokrytý a či ho bude môcť aplikovať aj ako dôkazný prostriedok pred súdom. „To všetko je otázka budúcnosti,“ doplnil.



Počas vyšetrovania vraždy novinára a jeho snúbenice využívali policajti prácu analytikov, ktorí okrem iného mapovali aj pohyb obžalovaných pred, počas a po vražde novinára. Kriminalista z oblasti IT Dušan Mikulaj skúmal ich pohyb prostredníctvom údajov od telekomunikačných operátorov. Jeden z dôkazov obžaloby bola taktiež zaistená komunikácia cez šifrovanú aplikáciu Threema, ktorú pomáhal extrahovať Europol a slúži ako dôkaz vo viacerých konaniach voči Marianovi K. Na samotnú stopu vykonávateľov vraždy mali policajti prísť analýzou mobilných telefónov, ktoré boli vo Veľkej Mači nové. To ich malo priviesť až k dnes už obžalovaným Tomášovi Sz. a Miroslavovi M.



Pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka bude pokračovať v piatok (31. 7.) záverečnými rečami obhajoby a obžalovaných. Obhajca obžalovaného Mariana K. Marek Para bude vo svojej reči trvať na nevine svojho klienta. Myslí si, že tvrdenia prokuratúry boli v tomto procese spochybnené až vyvrátené, a tým aj hodlá argumentovať. Posledným vytýčeným dňom v kauze je 5. august, keď sa očakáva rozsudok.