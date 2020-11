Pri vysokom krvnom tlaku je dôležité kontrolovať si aj cholesterol

Bratislava 25. novembra (TASR) - Pri vysokom krvnom tlaku je dôležité kontrolovať si aj hodnoty cholesterolu. Vysoká hladina cholesterolu sa podľa odborníkov často vyskytuje v kombinácii s vysokým krvným tlakom. V oboch prípadoch ide o rizikový faktor vzniku srdcovocievnych chorôb a ich spoločné pôsobenie riziko ešte zvyšuje. Pokiaľ sú neliečené, môžu viesť k srdcovému infarktu, mozgovej príhode a ďalšiemu zhoršeniu zdravotného stavu.



"Ak má pacient nekontrolovaný vysoký tlak, to znamená, že nedosahuje tie hodnoty, ako by mal, a má súčasne vysoký cholesterol, má až 18-násobne vyššie riziko vzniku srdcového infarktu alebo cievnych mozgových príhod," vysvetlil profesor Daniel Pella z Lekárskej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



V dôsledku vysokej hladiny cholesterolu (hyperlipidémie) sa prebytočný tuk začne zdržiavať na stenách tepien. Tie sa zužujú a krv nimi nepreteká tak, ako by mala. Hrozí tak zúženie cievy natoľko, že krvná zrazenina zablokuje prietok krvi. Rovnako môže rôznym spôsobom poškodiť cievy aj dlhodobo neliečený vysoký krvný tlak (hypertenzia). Jej pôsobením sa prietok krvi narúša, tlak krvi v cievach je nekontrolovaný, a to môže spôsobiť zakrvácanie alebo nedokrvenie orgánov.



Podľa odborníkov sú oba rizikové faktory v súčasnosti veľmi dobre zvládnuteľné. K dispozícii sú lieky, ktoré účinne udržiavajú vysoký cholesterol i vysoký krvný tlak pod kontrolou. Efektivitu zvyšuje možnosť tzv. "single pill" liečby, keď pacient nemusí brať viac liekov, ale len jeden pôsobiaci na oba faktory. "Pacient nemá pocit, že užíva priveľa liekov. Ak má pocit, že užíva len jeden, namiesto štyroch, aj keď tam má tie štyri účinné látky, určite sa zvyšuje záujem o liečbu," vysvetlil Pella.



Dodal, že práve pacientov záujem o liečbu a jej dodržiavanie rozhoduje v tom, či pacient dosahuje alebo nedosahuje cieľové hodnoty. "Čím ďalej, tým menej ľudí liečbu užíva, aj napriek tomu, že sú poučení svojimi lekármi," vysvetlil Pella. Veľkým problémom je podľa neho množstvo dezinformácií a nedostatočná dôvera lekárovi.