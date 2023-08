Hrozia vo vašom okolí povodne? Dodržujte tieto odporúčania

Bratislava 7. augusta (TASR) - Pri vzniku povodne je potrebné pomáhať starým, bezvládnym a deťom bez dozoru. Chrániť treba predovšetkým zdravie, až potom majetok. Dôležité je riadiť sa pokynmi povodňových orgánov, polície, záchranárov a rešpektovať oficiálne informácie o vývoji situácie. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Pohybujte sa zásadne mimo zatopenej oblasti. Vstupujte len do stojatej vody. Nikdy nevstupujte do prúdiacej vody. Prúd vody je veľmi nebezpečný a môže spôsobiť pri rýchlom stúpnutí hladiny utopenie. (...) Nejazdite autom v zatopenej oblasti. Auto môže byť zaplavené, strhnuté prúdom alebo náhlou prívalovou vlnou," zdôraznil úrad.



Na ľudí tiež apeluje, aby počas povodní vypli prívod elektrickej energie do domu. "Vyhýbajte sa elektrickému vedeniu a zapnutým elektrickým spotrebičom," podotkol. Ľudia by podľa neho tiež nemali používať otvorený oheň a fajčiť. "Svieťte len baterkou," odporučil.



Ľudia by mali podľa úradu používať iba zdravotne bezpečnú a spoľahlivo overenú vodu. "Nikdy nekonzumujte potraviny, ktoré prišli do styku s povodňovou vodou, kalom a bahnom," skonštatoval. Upozornil aj na potrebu dôkladnej hygieny. "Dôsledne dbajte na hygienu, najmä na starostlivé a časté umývanie rúk pred jedením a pitím, pred fajčením, pred a po použití WC," doplnil.



Pri sanácii povodňových škôd treba podľa ÚVZ dbať na odporúčané pokyny orgánov verejného zdravotníctva. Pri likvidačných prácach odporúča používanie ochranných prostriedkov, a to najmä gumených rukavíc, gumeného plášťa a pevnej nepremokavej obuvi. "Okamžite treba ošetriť, predovšetkým vydezinfikovať každé zranenie a odreniny, pri rozsiahlejšom zranení vyhľadať lekára," dodal.



Mimoriadnu situáciu v súvislosti s povodňovou aktivitou vyhlásili počas víkendu v 35 obciach. Celkovo evidujú na území Slovenskej republiky 72 druhých stupňov a 16 tretích stupňov povodňovej aktivity. V súčasnosti sa podľa rezortu vnútra situácia stabilizuje, pokračujú záchranné a zabezpečovacie práce a postupné odvolávanie stupňov povodňovej aktivity.