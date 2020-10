Pri zabránení šírenia afrického moru ošípaných pomôže polícia i armáda

Bratislava 28. októbra (TASR) – Na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO) bude s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti spolupracovať polícia i armáda. Vyplýva to z uznesenia vlády, ktoré kabinet schválil na stredajšom rokovaní.



"Na základe požiadaviek ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Jána Mičovského (OĽANO) vláda schválila vyčlenenie dvoch veterinárnych lekárov - príslušníkov Policajného zboru - a taktiež maximálne 15 veterinárnych lekárov - príslušníkov Ozbrojených síl SR - na účel kontroly domácich chovov ošípaných na Slovensku," spresnila hovorkyňa MPRV Anežka Hrdá.



Spolupráca policajných a ozbrojených zložiek by mala pomôcť pri eradikácii vysokonákazlivej vírusovej choroby ošípaných. "AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri," pripomenula.



Informovala tiež, že po výzve na bezplatnú registráciu domáceho chovu ošípaných zaevidovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠPVS) len v októbri 770 žiadostí. "V mesiaci september to bolo 201 a v auguste 192 žiadostí o registráciu," dodala Hrdá.



Policajti a vojaci majú spolupracovať najmä pri výkone úradných veterinárnych kontrol u chovateľov ošípaných, kontrolách dodržiavania veterinárnych požiadaviek vrátane splnenia požiadavky na zaregistrovanie každého chovu ošípaných a pri výkone opatrení na účel zabránenia šírenia a eradikácie afrického moru ošípaných.



Agrorezort v odôvodnení návrhu poukazuje na rastúce množstvo pozitívnych prípadov diviakov. Od 7. júla, keď bol zaznamenaný prvý prípad, bolo k 26. októbru evidovaných 315 nakazených zvierat, z toho 32 v domácich chovoch. "Pozitívne prípady evidujeme v okrese Trebišov, Michalovce, Košice – mesto, Košice – okolie, Rožňava, Rimavská Sobota a okrese Vranov nad Topľou," spresnila hovorkyňa agrorezortu.



Okrem intenzity šírenia je problematická aj veľkosť areálu, ktorý je bezprostredne ohrozený, počet chovateľov, ktorí sa nachádzajú v zasiahnutom i v ohrozenom areáli a tiež komplikovanosť terénu v susedstve štátnej hranice s Maďarskom, odkiaľ sa môže nákaza šíriť.