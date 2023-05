Pri zadržaní listu prišlo k porušeniu práv Masláka, skonštatoval ESĽP

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovenské vnútroštátne orgány zadržaním listu, ktorý poslal odsúdený Miroslav Maslák spoluväzňovi, porušili jeho práva. Skonštatoval to Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), ktorý Maslákovi priznal 2600 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 968 eur ako náhradu nákladov a výdavkov. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR o tom informovalo na svojom webe.



"Vnútroštátne orgány v tomto prípade neposkytli relevantné a dostatočné dôvody na zásah do práva sťažovateľa na rešpektovanie jeho korešpondencie," sprostredkovalo ministerstvo závery, ku ktorým dospel ESĽP. Rozsudok bol prijatý trojčlenným výborom ESĽP a dňom zverejnenia nadobudol právoplatnosť.



Súd upozornil na to, že vnútroštátne orgány uviedli ako dôvod zadržania listu "hanlivý" výrok. "Podľa ESĽP sa zdá, že problematická časť listu sa vzťahovala na väzenský personál a jeho správanie a použité vyjadrenie bolo skôr urážlivé než hanlivé, nebolo obzvlášť ostré a bolo časťou súkromného listu adresovaného inej súkromnej osobe," uviedli z ministerstva.