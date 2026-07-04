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Pri závažných dôvodoch sa dá hlasovať do prenosnej volebnej schránky

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Na snímke člen volebnej komisie (vpravo), volička (vľavo) a prenosná hlasovacia schránka sú vo volebnej miestnosti počas referenda na rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach v sobotu 4. júla 2026. Foto: TASR - František Iván

Hlasovať do prenosnej volebnej schránky možno len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti a chcú sa zúčastniť na referende, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra SR.

Hlasovať do prenosnej volebnej schránky možno len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič dostáva jeden hlasovací lístok s dvomi referendovými otázkami, pri každej z nich zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Zakrúžkovať môže pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný.

Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
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