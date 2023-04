Bratislava 9. apríla (TASR) - Pri zbere medvedieho cesnaku treba byť opatrný, je ľahké si ho pomýliť napríklad s konvalinkou či jesienkou. Upozorňuje na to Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) Univerzitnej nemocnice Bratislava na svojom webe.



"Medvedí cesnak rastie tak, že každý list má vlastnú stonku a v zemi vlastnú cibuľku. Listy sú pomerne tenké, na dotyk až jemné," ozrejmilo NTIC. Konvalinka voňavá má spravidla dva či tri listy, vyrastajúce z jednej stonky, ktorá je na báze obalená blanitou pošvou. Jesienke obyčajnej stonky chýbajú úplne. "Absentuje vôňa a listy sú na pohľad tuhšie," dodalo NTIC.



V prípade, že sa po požití medvedieho cesnaku objavia ťažkosti ako napínanie na vracanie, vracanie, bolesti brucha, hnačky, bolesť hlavy či nevoľnosť, NTIC odporúča užiť päť až desať rozdrvených tabliet aktívneho uhlia. Je tiež dôležité ihneď vyhľadať lekársku pomoc.



Operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby (OS ZZS) SR v tomto roku eviduje dva prípady volajúcich, ktorí uviedli, že majú zdravotné ťažkosti pravdepodobne v súvislosti s požitím medvedieho cesnaku. V prvom prípade išlo o ženu, ktorá trpela napínaním na zvracanie. V druhom prípade si volajúca nebola istá, či si medvedí cesnak, ktorý so synom skonzumovali, nezamenili s inou rastlinou. "Operátor tiesňovej linky 155 zariadil konferenčný hovor s toxikologickým centrom, v ktorom lekár odporučil vypiť malé množstvo vody a v prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc," priblížila hovorkyňa OS ZZS Alena Krčová.



Minulý rok na tiesňovej linke 155 zaznamenali jedno volanie v súvislosti s medvedím cesnakom a jeho možnou zámenou za inú rastlinu. "Pacientka sa sťažovala na bolesti brucha. Vzhľadom na to, že nešlo o vážne zdravotné ťažkosti, bolo jej odporučené v prípade pretrvávajúcich problémov vyhľadať lekársku pomoc," ozrejmila Krčová.