V boji proti koronavírusu pomôže armáda

Bratislava 9. októbra (TASR) – Pomôcť regionálnym hygienikom pri zvládnutí lokálnych ohnísk nákazy, pri otestovaní obyvateľstva i pri zabezpečení chodu nemocníc pomôže 267 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Po piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády, na ktorom kabinet schválil pomoc OS SR pri odstraňovaní následkov núdzového stavu to uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí a minister obrany SR Jaroslav Naď (obaja OĽANO).



Premiér: Rozhodnutie o zatvorení regiónu nepadlo, no môže sa tak stať



O uzatváraní konkrétnych regiónov vykazujúcich naďalej vysoko rastúci počet infikovaných sa zatiaľ nerozhodlo. "Táto otázka je však na stole," pripustil predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) po piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády.



"Naozaj sa budeme musieť zaoberať tým, ako to riešiť, ústredný krízový štáb bude musieť prijať rozhodnutie, čo robiť v situáciách, keď nám choroba bujnie," povedal Matovič aj v súvislosti so stavom na Orave.



Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) na brífingu potvrdil, že v prípade potreby sú Ozbrojené sily (OS) SR pripravené na súčinnosť. "Ozbrojené sily SR sú tu na to, aby realizovali takéto kroky, zatiaľ však nepadlo takéto rozhodnutie," dodal.



Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) je presvedčený, že za nárastom infikovaných i množiacimi sa prípadmi nedodržania opatrení je veľká dezinformačná kampaň, ktorá sa týkala spochybňovania rizika pandémie. "V súčasnosti je reprodukčné číslo vyše 1,4, zdvojnásobenie čísla nakazených sa dosahuje počas siedmich dní, regionálne úrady verejného zdravotníctva sú na hrane kapacít," upozornil. Pripomenul nebezpečenstvo, ktoré predstavuje nový koronavírus pre najohrozenejšie skupiny, starších ľudí a ľudí s pridruženými ochoreniami. Vyzval na zodpovednosť a poďakoval tým, ktorí opatrenia a odporúčania nasledujú.