< sekcia Slovensko
SLEDUJEME: Voda spôsobuje problémy, zaplavila viaceré cesty
Teraz.sk prináša aktuálne informácie z miest postihnutých nepriaznivým počasím.
Autor TASR/TERAZ.sk,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. novembra (TASR/Teraz.sk) - Viaceré cesty na Slovensku zaplavila voda, ktorá spôsobila dopravné obmedzenia. Hasiči sú v plnom nasadení. V Banskobystrickom kraji hlásia kritickú situáciu.
Mesto Vráble upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie podchodu popod most pri rieke Žitava. Podchod popod most cez cestu I/51 je dočasne uzavretý z dôvodu zvýšenej hladiny Žitavy a s tým súvisiacich bezpečnostných opatrení, informovala radnica.
Magistrát odporúča chodcom a cyklistom využívať alternatívnu trasu. Podchod bude sprístupnený až vtedy, keď to situácia umožní.
V Nízkych Tatrách je v stredu nad hranicou 1500 metrov nad morom vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Doplnilo, že intenzívne zrážky do Nízkych Tatier prinieslo južné prúdenie. „Miestami napadlo 30 centimetrov nového snehu, sneh ale ďalej pribúda. Nebezpečnejšie sú všeobecne miesta, kde sa pod novým snehom nachádza starší zmrznutý sneh, alebo na miestach s hladkým trávnatým povrchom. Ojedinele je nad hranicou 1500 metrov nad morom možný výskyt spontánnych lavín,“ upozornilo SLP.
Vo Vysokých a Západných Tatrách a Veľkej Fatre platí aj naďalej mierne lavínové nebezpečenstvo nad pásmom lesa. „Za poslednú periódu sneženia pribudlo okolo 20 centimetrov nového snehu, preto v miestach, kde je naviate väčšie množstvo, je možné uvoľniť lavínu,“ dodalo SLP.
Z dôvodu zvýšenej hladiny Hrona a jeho vybreženiu v niektorých lokalitách sú v pohotovosti aj vodohospodári, ktorí situáciu monitorujú. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.
„Vplyvom intenzívnej zrážkovej činnosti v kombinácii s topiacim sa snehom došlo k zvýšeniu hladín a pomiestnemu vybreženeniu Hrona a jeho prítokov aj v okolí Zvolena. To bolo spôsobené najmä stekaním vody z okolitého prostredia,“ podotkol Bocák.
Ako dodal, vodohospodári sú v pohotovosti, monitorujú situáciu, zabezpečujú vrecia s pieskom a v prípade potreby sú pripravení zasiahnuť v postihnutých lokalitách.
V súvislosti s poveternostnou situáciou zasahovali štátni aj dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom kraji od utorka (25. 11.) 6.00 h do stredajšieho rána celkom 91-krát. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková s tým, že najviac zásahov bolo v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.
„Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov zo štátnych ciest, z miestnych komunikácií, z osobných motorových vozidiel a odčerpávanie vody, budovanie povodňových bariér a podobne,“ priblížila Zeleňáková s tým, že k zraneniu osôb pri týchto udalostiach nedošlo. Doplnila, že celkovo zasahovalo 68 príslušníkov HaZZ a nasadených bolo 29 kusov hasičskej techniky.
V teréne bolo aj 85 členov viacerých dobrovoľných hasičských zborov obcí na 29 kusoch techniky. Dobrovoľní hasiči podľa Zeleňákovej pomáhali pri odstraňovaní spadnutých stromov zo štátnych ciest, miestnych komunikácií a osobných motorových vozidiel, ale aj odčerpávaní vody zo zatopených priestorov. Pri udalostiach sa podľa jej slov nikto nezranil.
Železničná doprava na úseku Zvolen nákladná stanica - Výhybňa Slatinka je opäť obnovená. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti. Na trati medzi Zvolenom a Dobrou Nivou vlaky naďalej nepremávajú, autobusovou dopravou bol nahradený celý úsek až do Šiah.
Železničná trať medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou bola neprejazdná približne od polnoci, dôvodom bolo zatopenie časti trate vplyvom prívalových zrážok. Úsek bol opätovne prejazdný po 9.00 h.
Od stredajšieho rána je železničná doprava pre podmytie trate prerušená v úseku Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva. „Vlaky nepremávajú a sú nahradené náhradnou autobusovou dopravou na celom úseku trasy Zvolen - Šahy. Obnovenie štandardnej prevádzky v tejto chvíli nevieme odhadnúť, no spolu s manažérom železničnej infraštruktúry, Železnicami Slovenskej republiky, robíme všetko pre čo najrýchlejšie sprevádzkovanie dotknutého úseku,“ uviedol pre TASR hovorca ZSSK Ján Baček.
Všetky rokliny Slovenského raja sú od stredy až do odvolania uzavreté. Správa Národného parku Slovenský raj informovala, že po výdatnej snehovej nádielke prišiel dlhotrvajúci výdatný dážď. Podmienky v roklinách sú tak extrémne a nedovoľujú ich prechod.
Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje vodičov na viaceré dopravné obmedzenia. Informuje o tom na svojom webe zjazdnost.sk.
Pre vybreženie Hrona a zaplavenie vozovky je uzavretá cesta III/2440 Ostrá Lúka - Hronská Breznica. Prístup do obce Ostrá Lúka je možný len cez Breziny.
Na zníženú viditeľnosť s dohľadnosťou 100 m z dôvodu silného dažďa si treba dávať pozor v Ladomerskej Vieske a Uderinej, z dôvodu silného sneženia zasa v okrese Čadca. Pre hmlu je znížená viditeľnosť na 100 m v lokalite Pastierske.
Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je uzatvorená cesta II/531 v úseku Muráň - Červená Skala, pre vozidlá nad 12 m dĺžky je uzatvorený horský priechod (HP) Príslop. HP Dobšiná a úsek cesty I/67 odbočka Dedinky - Ostrá Skala sú uzatvorené pre vozidlá nad 3,5 t.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Zjazdné sú tiež cesty I., II. a III. triedy. Ich povrch je mokrý, v hornatejších oblastiach pokrytý vrstvou prevažne kašovitého snehu jeden až tri centimetre. Zjazdné sú tiež horské priechody. Povrch vozoviek je mokrý, okrem HP Príslop, Čertovica, Besník, Javorník, Makov, Súľová, Grajnár, Zbojská a Dobšiná, ktoré majú vozovku pokrytú kašovitým snehom s hrúbkou jeden až dva centimetre.
Pre počasie sú v súčasnosti uzavreté niektoré cesty v okolí Zvolena. Na sociálnej sieti o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).
Dodala, že pre zosuv bahna a stromov je aktuálne cesta III/2441 v úseku Budča - Hronská Dúbrava uzavretá. „Na stabilizácii a odstránení problému pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť. Jazdite opatrne,“ podotkla.
Zároveň BBRSC pripomína, že uzavreli aj cestu III/2440 medzi Budčou a Ostrou Lúkou. Vyliala sa tam rieka Hron.
Cesty v Košickom kraji sú aktuálne zjazdné, informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov však žiada o zvýšenú opatrnosť, keďže sa intenzita zrážok aj stav vozoviek môžu lokálne meniť.
Čo sa týka okresu Rožňava, Dobšinský kopec je upravený a posypaný. Platí však zákaz prejazdu vozidiel nad 3,5 tony. Horský priechod Soroška je zjazdný bez obmedzení.
Cesty v Košiciach sú podľa polície mokré. „V ostatných okresoch Košického kraja sú cesty aktuálne zjazdné bez výrazných obmedzení,“ uvádza.
Pri Zvolene je pre podmytie železničnej trate prerušená vlaková doprava. Ide o úsek Zvolen nákladná stanica – Výhybňa Slatinka. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti.
Krátko pred 7.30 h prerušili podľa ZSSK vlakovú dopravu z dôvodu podmytia železničnej trate aj v úseku Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.
Nasadená bola náhradná autobusová doprava. ZSSK informuje o odrieknutí viacerých vlakov. Niektoré spoje meškajú.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v stanovisku pre TASR uviedli, že úsek Výhybňa Slatinka - Zvolen nákladná stanica je neprejazdný približne od polnoci.
„Vplyvom prívalových zrážok došlo k zatopeniu trate a následne k podmytiu koľaje. Trať je momentálne nezjazdná a na mieste zasahuje pohotovostná jednotka Strediska miestnej správy a údržby Traťového obvodu Zvolen, ktorá zabezpečuje diagnostiku a prípravu nevyhnutných opráv,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Ako dodala, v úseku Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva zas v raňajších hodinách došlo k zatopeniu trate.
„ŽSR monitorujú situáciu a vykonávajú všetky potrebné opatrenia na bezpečné sprejazdnenie postihnutých úsekov,“ dodala Lániková s tým, že o vývoji budú priebežne informovať na svojom webe.
Cestu I/66 medzi Zvolenom a B. Bystricou zaplavila voda, je neprejazdná
Cesta I/66 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je obojsmerne uzavretá. Dôvodom je veľké množstvo vody na vozovke. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Z Banskej Bystrice do Zvolena a opačne sa momentálne po ceste I/66 nedostanete. Dôvodom je voda na ceste, ktorá sa v časti daného úseku nahromadila na vozovke z dôvodu intenzívnych zrážok," priblížila polícia s tým, že cesta bude uzavretá niekoľko hodín.
V Sliači vo Zvolenskom okrese vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Týka sa to častí Hájniky a Rybáre. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.
Dodáva, že je to pre dlhotrvajúci dážď extrémnej intenzity a následné stekanie po komunikáciách a lúkach. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Taktiež stúpla hladina tohto potoka, ktorý sa vylial a ohrozil priľahlé územie. Na ňom sú rodinné domy, hospodárske budovy občanov, ako aj cestné komunikácie mesta a autobusové zastávky.
Pre vytopenie letiska Sliač v časti Hájniky na mieste aktuálne zasahuje 31 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na 15 kusoch techniky. Pomáha aj 10 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí na piatich kusoch techniky. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková. Udalosť podľa nej nahlásili v utorok (25. 11.) krátko pred polnocou.
Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa.
Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Riziko povodní je aj v okresoch Prievidza, Zlaté Moravce, Krupina, Levice a Gelnica, kde platí druhý stupeň výstrahy. Vo viacerých okresoch Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja je vyhlásený prvý stupeň výstrahy pred povodňou. SHMÚ varuje v stredu aj pred silným dažďom a snežením, a to najmä na strednom Slovensku.
Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávajú meteorológovia na prítokoch stredného Hrona (Neresnica, Slatina, Jasenica, Zolná) kulminácie vodných hladín na úrovni 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Zároveň na prítokoch stredného Ipľa (Krtíš, Stará rieka) očakávajú pretrvávanie vodných hladín na úrovni 2. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Na hlavnom toku Ipľa môže byť v stredu alebo vo štvrtok (27. 11.) dosiahnutý alebo prekročený 1. stupeň povodňovej aktivity.
Meteorológovia hovoria o komplikovanej hydrologickej situácii najmä v južnej polovici stredného Slovenska. „Po trvalom a lokálne aj výdatnom daždi pozorujeme v povodiach Nitry, Žitavy, Hrona, Ipľa, Slanej a Hornádu výrazné vzostupy vodných hladín na väčšine tokov s prekročením 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity na takmer štyroch desiatkach vodomerných staníc,“ konštatuje SHMÚ na sociálnej sieti s tým, že časť z nich je už po kulminácii alebo aktuálne kulminuje.
Popri zároveň topiacom sa snehu zaznamenávajú meteorológovia v najviac zasiahnutých častiach povodí aj výskyt sprievodných povodňových javov mimo tokov, teda stekanie vody zo svahov, zaplavenie polí, ciest i podjazdov. Vyvrcholenie zrážkovej činnosti očakávajú v priebehu dňa, rovnako tak aj kulminácie na väčšine prítokov hlavných riek.
SHMÚ zároveň spresnil, že vodné toky začali stúpať v utorok (25. 11.) v obedňajších hodinách a poobede prekročili stupne povodňovej aktivity. Najvyššie tretie stupne povodňovej aktivity boli dosiahnuté po polnoci a v raňajších hodinách v povodí Ipľa a Slatiny. Druhé stupne povodňovej aktivity sa vyskytli na mnohých staniciach v povodí Nitry - Handlovka, Žitava, Oslanský a Lehotský potok, v povodí Hrona - Slatina, v povodí Ipľa - Stará rieka, Krupinica, v povodí Slanej - Štítnik, Štiavnica, v povodí Hornádu - Hnilec, v povodí Bodrogu - Olšava. „Prvé stupne povodňovej aktivity pretrvávajú na mnohých staniciach,“ priblížila Danica Lešková, vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy SHMÚ.
Pršať začalo na väčšine územia už v pondelok (24. 11.) v podvečerných hodinách. Silný dážď podľa meteorológov ešte pretrváva na strednom a východnom Slovensku. Najvyššie 24-hodinové úhrny zrážok 50 - 60 mm sa vyskytli na strednom Slovensku s maximom 72 mm v Motyčkách.
Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom. Výstrahy druhého stupňa platia pre väčšinu Banskobystrického kraja a okresy Rožňava, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Spadnúť tam môže viac ako 50 mm zrážok. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Gelnica, Košice okolie, Spišská Nová Ves, Levice, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Spadnúť tam môže viac ako 35 mm zrážok.
Platia tiež výstrahy pred snežením. Výstrahy prvého stupňa platia pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Považská Bystrica, Púchov a Poprad. Vo vyšších polohách by miestami mohlo spadnúť desať až 20 cm nového snehu. Tvoriť sa môžu zároveň snehové jazyky a záveje.
Na toku Krupinica platí druhý povodňový stupeň
Intenzívne dažďové zrážky a topiaci sa sneh spôsobili v uplynulých hodinách problémy v Krupine. Na toku Krupinice v Krupine aktuálne platí druhý stupeň povodňovej aktivity. Hladina tu podľa primátora Radoslava Vazana v stredu o 6.00 h dosiahla úroveň 256 centimetrov. Voda sa z koryta vyliala na ulici Priemyselná pod železničným mostom.
Vazan priblížil, že komunikáciu v tomto úseku z bezpečnostných dôvodov uzatvorili pre peších aj pre dopravu. Druhý povodňový stupeň na toku Krupinica bola podľa primátora vyhlásený v nočných hodinách a podľa predpokladov potrvá do stredy 10.00 h. Hladina toku postupne klesá, no vzhľadom na aktuálne dažďové prehánky sa situácia nedá podľa jeho slov odhadnúť.
Problematický bol podľa primátora ešte Vajsovský potok, kde nestačili odvodňovacie rúry a tak sa voda preliala cez cestu. „Ostatné prítoky boli celkom pokojné,“ podotkol Vazan s tým, že na miestach, kde sú vybudované poldre bola situácia v poriadku. „Určite zachytili dosť veľa aj tieto protipovodňové opatrenia, poldre, ktoré sú vybudované na Kltipochu a na Kňazovom potoku,“ podotkol.
Vazan dodal, že v uliciach pomáhali aj miestni dobrovoľní hasiči. V utorok (25. 11.) vo večerných hodinách zasahovali v Bebrave v rodinnom dome, taktiež čistili mrežu na Majerskom rade na Kňazovom potoku, aby sa neupchal priepust popod cestu, kde Kňazov potok ústi do Krupinice.
Pre okres Krupina vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu druhého stupňa pred intenzívnym dažďom, rovnako tu platí výstraha druhého stupňa pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa.
Vráble: Podchod popod most cez Žitavu je uzavretý v bezpečnostných dôvodov
Mesto Vráble upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie podchodu popod most pri rieke Žitava. Podchod popod most cez cestu I/51 je dočasne uzavretý z dôvodu zvýšenej hladiny Žitavy a s tým súvisiacich bezpečnostných opatrení, informovala radnica.
Magistrát odporúča chodcom a cyklistom využívať alternatívnu trasu. Podchod bude sprístupnený až vtedy, keď to situácia umožní.
V Nízkych Tatrách je vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo
V Nízkych Tatrách je v stredu nad hranicou 1500 metrov nad morom vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Doplnilo, že intenzívne zrážky do Nízkych Tatier prinieslo južné prúdenie. „Miestami napadlo 30 centimetrov nového snehu, sneh ale ďalej pribúda. Nebezpečnejšie sú všeobecne miesta, kde sa pod novým snehom nachádza starší zmrznutý sneh, alebo na miestach s hladkým trávnatým povrchom. Ojedinele je nad hranicou 1500 metrov nad morom možný výskyt spontánnych lavín,“ upozornilo SLP.
Vo Vysokých a Západných Tatrách a Veľkej Fatre platí aj naďalej mierne lavínové nebezpečenstvo nad pásmom lesa. „Za poslednú periódu sneženia pribudlo okolo 20 centimetrov nového snehu, preto v miestach, kde je naviate väčšie množstvo, je možné uvoľniť lavínu,“ dodalo SLP.
Pre zvýšenú hladinu Hrona sú v pohotovosti aj vodohospodári
Z dôvodu zvýšenej hladiny Hrona a jeho vybreženiu v niektorých lokalitách sú v pohotovosti aj vodohospodári, ktorí situáciu monitorujú. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.
„Vplyvom intenzívnej zrážkovej činnosti v kombinácii s topiacim sa snehom došlo k zvýšeniu hladín a pomiestnemu vybreženeniu Hrona a jeho prítokov aj v okolí Zvolena. To bolo spôsobené najmä stekaním vody z okolitého prostredia,“ podotkol Bocák.
Ako dodal, vodohospodári sú v pohotovosti, monitorujú situáciu, zabezpečujú vrecia s pieskom a v prípade potreby sú pripravení zasiahnuť v postihnutých lokalitách.
V súvislosti s počasím mali hasiči v Banskobystrickom kraji 91 výjazdov
V súvislosti s poveternostnou situáciou zasahovali štátni aj dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom kraji od utorka (25. 11.) 6.00 h do stredajšieho rána celkom 91-krát. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková s tým, že najviac zásahov bolo v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.
„Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov zo štátnych ciest, z miestnych komunikácií, z osobných motorových vozidiel a odčerpávanie vody, budovanie povodňových bariér a podobne,“ priblížila Zeleňáková s tým, že k zraneniu osôb pri týchto udalostiach nedošlo. Doplnila, že celkovo zasahovalo 68 príslušníkov HaZZ a nasadených bolo 29 kusov hasičskej techniky.
V teréne bolo aj 85 členov viacerých dobrovoľných hasičských zborov obcí na 29 kusoch techniky. Dobrovoľní hasiči podľa Zeleňákovej pomáhali pri odstraňovaní spadnutých stromov zo štátnych ciest, miestnych komunikácií a osobných motorových vozidiel, ale aj odčerpávaní vody zo zatopených priestorov. Pri udalostiach sa podľa jej slov nikto nezranil.
Železničnú dopravu medzi Zvolenom a Slatinkou obnovili
Železničná doprava na úseku Zvolen nákladná stanica - Výhybňa Slatinka je opäť obnovená. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti. Na trati medzi Zvolenom a Dobrou Nivou vlaky naďalej nepremávajú, autobusovou dopravou bol nahradený celý úsek až do Šiah.
Železničná trať medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou bola neprejazdná približne od polnoci, dôvodom bolo zatopenie časti trate vplyvom prívalových zrážok. Úsek bol opätovne prejazdný po 9.00 h.
Od stredajšieho rána je železničná doprava pre podmytie trate prerušená v úseku Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva. „Vlaky nepremávajú a sú nahradené náhradnou autobusovou dopravou na celom úseku trasy Zvolen - Šahy. Obnovenie štandardnej prevádzky v tejto chvíli nevieme odhadnúť, no spolu s manažérom železničnej infraštruktúry, Železnicami Slovenskej republiky, robíme všetko pre čo najrýchlejšie sprevádzkovanie dotknutého úseku,“ uviedol pre TASR hovorca ZSSK Ján Baček.
Pre nepriaznivé podmienky sú všetky rokliny Slovenského raja uzavreté
Všetky rokliny Slovenského raja sú od stredy až do odvolania uzavreté. Správa Národného parku Slovenský raj informovala, že po výdatnej snehovej nádielke prišiel dlhotrvajúci výdatný dážď. Podmienky v roklinách sú tak extrémne a nedovoľujú ich prechod.
Slovenská správa ciest upozorňuje vodičov na viaceré obmedzenia
Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje vodičov na viaceré dopravné obmedzenia. Informuje o tom na svojom webe zjazdnost.sk.
Pre vybreženie Hrona a zaplavenie vozovky je uzavretá cesta III/2440 Ostrá Lúka - Hronská Breznica. Prístup do obce Ostrá Lúka je možný len cez Breziny.
Na zníženú viditeľnosť s dohľadnosťou 100 m z dôvodu silného dažďa si treba dávať pozor v Ladomerskej Vieske a Uderinej, z dôvodu silného sneženia zasa v okrese Čadca. Pre hmlu je znížená viditeľnosť na 100 m v lokalite Pastierske.
Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je uzatvorená cesta II/531 v úseku Muráň - Červená Skala, pre vozidlá nad 12 m dĺžky je uzatvorený horský priechod (HP) Príslop. HP Dobšiná a úsek cesty I/67 odbočka Dedinky - Ostrá Skala sú uzatvorené pre vozidlá nad 3,5 t.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Zjazdné sú tiež cesty I., II. a III. triedy. Ich povrch je mokrý, v hornatejších oblastiach pokrytý vrstvou prevažne kašovitého snehu jeden až tri centimetre. Zjazdné sú tiež horské priechody. Povrch vozoviek je mokrý, okrem HP Príslop, Čertovica, Besník, Javorník, Makov, Súľová, Grajnár, Zbojská a Dobšiná, ktoré majú vozovku pokrytú kašovitým snehom s hrúbkou jeden až dva centimetre.
Pre počasie aktuálne uzavreli niektoré cesty v okolí Zvolena
Pre počasie sú v súčasnosti uzavreté niektoré cesty v okolí Zvolena. Na sociálnej sieti o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).
Dodala, že pre zosuv bahna a stromov je aktuálne cesta III/2441 v úseku Budča - Hronská Dúbrava uzavretá. „Na stabilizácii a odstránení problému pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť. Jazdite opatrne,“ podotkla.
Zároveň BBRSC pripomína, že uzavreli aj cestu III/2440 medzi Budčou a Ostrou Lúkou. Vyliala sa tam rieka Hron.
Polícia: Cesty v Košickom kraji sú zjazdné
Cesty v Košickom kraji sú aktuálne zjazdné, informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov však žiada o zvýšenú opatrnosť, keďže sa intenzita zrážok aj stav vozoviek môžu lokálne meniť.
Čo sa týka okresu Rožňava, Dobšinský kopec je upravený a posypaný. Platí však zákaz prejazdu vozidiel nad 3,5 tony. Horský priechod Soroška je zjazdný bez obmedzení.
Cesty v Košiciach sú podľa polície mokré. „V ostatných okresoch Košického kraja sú cesty aktuálne zjazdné bez výrazných obmedzení,“ uvádza.
Pri Zvolene je pre podmytie trate prerušená vlaková doprava
Pri Zvolene je pre podmytie železničnej trate prerušená vlaková doprava. Ide o úsek Zvolen nákladná stanica – Výhybňa Slatinka. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti.
Krátko pred 7.30 h prerušili podľa ZSSK vlakovú dopravu z dôvodu podmytia železničnej trate aj v úseku Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.
Nasadená bola náhradná autobusová doprava. ZSSK informuje o odrieknutí viacerých vlakov. Niektoré spoje meškajú.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v stanovisku pre TASR uviedli, že úsek Výhybňa Slatinka - Zvolen nákladná stanica je neprejazdný približne od polnoci.
„Vplyvom prívalových zrážok došlo k zatopeniu trate a následne k podmytiu koľaje. Trať je momentálne nezjazdná a na mieste zasahuje pohotovostná jednotka Strediska miestnej správy a údržby Traťového obvodu Zvolen, ktorá zabezpečuje diagnostiku a prípravu nevyhnutných opráv,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Ako dodala, v úseku Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva zas v raňajších hodinách došlo k zatopeniu trate.
„ŽSR monitorujú situáciu a vykonávajú všetky potrebné opatrenia na bezpečné sprejazdnenie postihnutých úsekov,“ dodala Lániková s tým, že o vývoji budú priebežne informovať na svojom webe.
Cestu I/66 medzi Zvolenom a B. Bystricou zaplavila voda, je neprejazdná
Cesta I/66 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je obojsmerne uzavretá. Dôvodom je veľké množstvo vody na vozovke. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Z Banskej Bystrice do Zvolena a opačne sa momentálne po ceste I/66 nedostanete. Dôvodom je voda na ceste, ktorá sa v časti daného úseku nahromadila na vozovke z dôvodu intenzívnych zrážok," priblížila polícia s tým, že cesta bude uzavretá niekoľko hodín.
Sliač pre extrémny dážď vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity
V Sliači vo Zvolenskom okrese vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Týka sa to častí Hájniky a Rybáre. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.
Dodáva, že je to pre dlhotrvajúci dážď extrémnej intenzity a následné stekanie po komunikáciách a lúkach. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Taktiež stúpla hladina tohto potoka, ktorý sa vylial a ohrozil priľahlé územie. Na ňom sú rodinné domy, hospodárske budovy občanov, ako aj cestné komunikácie mesta a autobusové zastávky.
Pre vytopenie letiska Sliač v časti Hájniky na mieste aktuálne zasahuje 31 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na 15 kusoch techniky. Pomáha aj 10 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí na piatich kusoch techniky. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková. Udalosť podľa nej nahlásili v utorok (25. 11.) krátko pred polnocou.
Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa.
SHMÚ pre okresy Zvolen a V. Krtíš vyhlásil tretí stupeň výstrahy pred povodňou
Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Riziko povodní je aj v okresoch Prievidza, Zlaté Moravce, Krupina, Levice a Gelnica, kde platí druhý stupeň výstrahy. Vo viacerých okresoch Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja je vyhlásený prvý stupeň výstrahy pred povodňou. SHMÚ varuje v stredu aj pred silným dažďom a snežením, a to najmä na strednom Slovensku.
Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávajú meteorológovia na prítokoch stredného Hrona (Neresnica, Slatina, Jasenica, Zolná) kulminácie vodných hladín na úrovni 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Zároveň na prítokoch stredného Ipľa (Krtíš, Stará rieka) očakávajú pretrvávanie vodných hladín na úrovni 2. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Na hlavnom toku Ipľa môže byť v stredu alebo vo štvrtok (27. 11.) dosiahnutý alebo prekročený 1. stupeň povodňovej aktivity.
Meteorológovia hovoria o komplikovanej hydrologickej situácii najmä v južnej polovici stredného Slovenska. „Po trvalom a lokálne aj výdatnom daždi pozorujeme v povodiach Nitry, Žitavy, Hrona, Ipľa, Slanej a Hornádu výrazné vzostupy vodných hladín na väčšine tokov s prekročením 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity na takmer štyroch desiatkach vodomerných staníc,“ konštatuje SHMÚ na sociálnej sieti s tým, že časť z nich je už po kulminácii alebo aktuálne kulminuje.
Popri zároveň topiacom sa snehu zaznamenávajú meteorológovia v najviac zasiahnutých častiach povodí aj výskyt sprievodných povodňových javov mimo tokov, teda stekanie vody zo svahov, zaplavenie polí, ciest i podjazdov. Vyvrcholenie zrážkovej činnosti očakávajú v priebehu dňa, rovnako tak aj kulminácie na väčšine prítokov hlavných riek.
SHMÚ zároveň spresnil, že vodné toky začali stúpať v utorok (25. 11.) v obedňajších hodinách a poobede prekročili stupne povodňovej aktivity. Najvyššie tretie stupne povodňovej aktivity boli dosiahnuté po polnoci a v raňajších hodinách v povodí Ipľa a Slatiny. Druhé stupne povodňovej aktivity sa vyskytli na mnohých staniciach v povodí Nitry - Handlovka, Žitava, Oslanský a Lehotský potok, v povodí Hrona - Slatina, v povodí Ipľa - Stará rieka, Krupinica, v povodí Slanej - Štítnik, Štiavnica, v povodí Hornádu - Hnilec, v povodí Bodrogu - Olšava. „Prvé stupne povodňovej aktivity pretrvávajú na mnohých staniciach,“ priblížila Danica Lešková, vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy SHMÚ.
Pršať začalo na väčšine územia už v pondelok (24. 11.) v podvečerných hodinách. Silný dážď podľa meteorológov ešte pretrváva na strednom a východnom Slovensku. Najvyššie 24-hodinové úhrny zrážok 50 - 60 mm sa vyskytli na strednom Slovensku s maximom 72 mm v Motyčkách.
Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom. Výstrahy druhého stupňa platia pre väčšinu Banskobystrického kraja a okresy Rožňava, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Spadnúť tam môže viac ako 50 mm zrážok. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Gelnica, Košice okolie, Spišská Nová Ves, Levice, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Spadnúť tam môže viac ako 35 mm zrážok.
Platia tiež výstrahy pred snežením. Výstrahy prvého stupňa platia pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Považská Bystrica, Púchov a Poprad. Vo vyšších polohách by miestami mohlo spadnúť desať až 20 cm nového snehu. Tvoriť sa môžu zároveň snehové jazyky a záveje.
Na toku Krupinica platí druhý povodňový stupeň
Intenzívne dažďové zrážky a topiaci sa sneh spôsobili v uplynulých hodinách problémy v Krupine. Na toku Krupinice v Krupine aktuálne platí druhý stupeň povodňovej aktivity. Hladina tu podľa primátora Radoslava Vazana v stredu o 6.00 h dosiahla úroveň 256 centimetrov. Voda sa z koryta vyliala na ulici Priemyselná pod železničným mostom.
Vazan priblížil, že komunikáciu v tomto úseku z bezpečnostných dôvodov uzatvorili pre peších aj pre dopravu. Druhý povodňový stupeň na toku Krupinica bola podľa primátora vyhlásený v nočných hodinách a podľa predpokladov potrvá do stredy 10.00 h. Hladina toku postupne klesá, no vzhľadom na aktuálne dažďové prehánky sa situácia nedá podľa jeho slov odhadnúť.
Problematický bol podľa primátora ešte Vajsovský potok, kde nestačili odvodňovacie rúry a tak sa voda preliala cez cestu. „Ostatné prítoky boli celkom pokojné,“ podotkol Vazan s tým, že na miestach, kde sú vybudované poldre bola situácia v poriadku. „Určite zachytili dosť veľa aj tieto protipovodňové opatrenia, poldre, ktoré sú vybudované na Kltipochu a na Kňazovom potoku,“ podotkol.
Vazan dodal, že v uliciach pomáhali aj miestni dobrovoľní hasiči. V utorok (25. 11.) vo večerných hodinách zasahovali v Bebrave v rodinnom dome, taktiež čistili mrežu na Majerskom rade na Kňazovom potoku, aby sa neupchal priepust popod cestu, kde Kňazov potok ústi do Krupinice.
Pre okres Krupina vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu druhého stupňa pred intenzívnym dažďom, rovnako tu platí výstraha druhého stupňa pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa.