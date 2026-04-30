Priamu autobusovú linku spájajúcu B.Štiavnicu s Bratislavou pozastavia
Autor TASR
Banská Štiavnica/Bratislava 30. apríla (TASR) - Priamu autobusovú linku spájajúcu Banskú Štiavnicu s hlavným mestom na niekoľko mesiacov pozastavia. Súkromný dopravca Kjubik Company informoval, že premávať nebude od začiatku mája do konca augusta tohto roka. Dôvodom tohto kroku je nerentabilnosť spojenia.
Linka spájajúce historické mesto na strednom Slovensku s Bratislavou začala premávať koncom vlaňajšieho augusta. Dopravca uviedol, že za jej zrušením je viacero dôvodov. Nízka obsadenosť spoja, vysoké náklady na pohonné látky, mýto a tiež vstupy a výstupy na autobusovú stanicu Nivy či drahý servis.
Konateľ spoločnosti Jakub Zliechovec v tejto súvislosti uviedol, že nezavádzal túto linku s očakávaniami vysokého zisku a takisto sa snažil vybaviť na jej fungovanie dotáciu z viacerých zdrojov, no neúspešne.
