Priaznivcov dvojice Lasica & Satinský poteší komiks Radostná správa

Bratislava 7. novembra (TASR) - Fanúšikov dvojice Lasica & Satinský poteší knižná novinka Radostná správa. Ide o komiksový príbeh Milana Lasicu a Júliusa Satinského na pozadí krátkych dejín legendárneho Divadla na korze, spoločenského odmäku 60. rokov, prudkého obratu a nástupu normalizácie. "Knihou sa nesú trefné poznámky, torzá známych dialógov, skutočné reálie i atmosféra doby, ktorá síce humoru nepriala, no ktorá pre dvojicu Lasica & Satinský predstavovala napriek mnohým zákazom zásadné tvorivé obdobie," TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



Komiks je dielom scenáristu Petra Gärtnera a ilustrátora Ďura Balogha, autorom námetu je vydavateľ Peter Michalík. Autori o nápade vytvoriť a vydať knihu tohto typu ešte stihli hovoriť a konzultovať ho s Lasicom. "Bez jeho posvätenia by sme to ani nerobili. Prvýkrát sme sa stretli pred letom 2019, keď bol jeho postoj, povedal by som, rezervovaný. Potom druhýkrát sme sa s ním stretli o rok, keď už bol hotový scenár. Ten sa mu páčil, a dokonca vtedy vyjadril svoje potešenie, že niečo také vznikne," prezradil Gärtner.



Autori sa zamerali na vrcholné tvorivé obdobie Lasicu – Satinského, a tak je hlavnou témou komiksu Divadlo na korze, ktoré trvalo od roku 1968 do roku 1971, za tri sezóny odpremiérovalo osem inscenácií. Čitatelia si pripomenú slávne dialógy dvojice, jej humor, pre ktorý bola príznačná absurdita a skratka, trefné narážky, ktoré ilustrujú dobový kontext ich vzniku. K nemu patrí aj celý rad zákazov a odmietaní. V knihe sú aj vedľajšie postavy skutočných súpútnikov dvojice, jej priatelia i tí "najvyšší", ktorí rozhodovali v mene režimu.



Pri zbere materiálu autor textov vychádzal z dostupných teatrologických materiálov, filmových záznamov, knižných a časopiseckých rozhovorov, ale aj z autentických spomienok priamych aktérov či pamätníkov slávnej éry slovenského divadelníctva. "Ako scenárista projektu som sa snažil spraviť čo najpodrobnejší výskum. Čo sa nám však nepodarilo zistiť, sme si museli domyslieť. V konečnom dôsledku každý životopis je fikcia. My sme to chceli poňať odľahčene, s úctou k udalostiam. Vymýšľali sme si len vedľajšie postavičky, ostatne veci idú z reality, napríklad aj fotograf, ktorý fotil Dubčeka, či ďalšie detaily," priznal Gärtner.