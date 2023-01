Príbeh čiernej komédie Invalid vyjde aj ako komiks

Bratislava 25. januára (TASR) - Nový slovenský film Invalid vyjde aj v knižnej podobe. Čierna komédia v komiksovej verzii príde k čitateľom 8. februára. "Táto knižka je o tom, ako sa z Lacka Hundera, môjho najlepšieho kamaráta, stala legenda. Je o nás, o kamarátstve, hneve, rodine, ale aj o múzeu a sebaobrane," predstavuje nový slovenský komiks zadná strana obálky. Autorom komiksu je scenárista rovnomennej čiernej komédie Tomáš Dušička. O grafickú úpravu sa postaral Slavomír Jakab.



Námet na film čerpal Dušička v reálnom živote. Vychádzal z dvoch skutočných príbehov, ktoré si vypočul o mafiánskych praktikách z 90. rokov. "Ten prvý bol o mužovi, ktorý si chcel kúpiť drahé rádio na inzerát. Avšak domov sa už nikdy nevrátil. Nakoniec sa ukázalo, že padol do rúk nesprávnym ľuďom a tí ho zavraždili. Druhý príbeh bol o mužovi, ktorý spadol do kanála, z ktorého niekto ukradol poklop. Strávil tam dva dni, kým ho niekto našiel, a po tomto zranení mu zostali trvalé následky," hovorí Dušička. Vo filme sa nechal inšpirovať a oba príbehy skĺbil do jedného príbehu o údržbárovi v múzeu Lacovi Hunderovi, ktorého stvárňuje Gregor Hološka.



Príbeh o invalidovi vo filmovom i komiksovom spracovaní rozpráva Róm Gabo (Zdeňek Godla). "Po nešťastnej udalosti nájde Laca na dne kanála. Po nehode však ostáva na vozíku a keďže je po svojom cholerickom výpade bez rodiny, potrebuje pomoc. Na tú sa ochotne ponúkne práve Gabo, ktorý sa tak vnúti do Lacovho života," približuje film režiséra Jonáša Karáska distribučná spoločnosť CinemArt SK. Do kín ho uvedie 9. februára.