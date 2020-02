Približne 4.170.00 eur pôjde na činnosť členov a zapisovateľov komisií

Bratislava 2. februára (TASR) - Približne 4.170.000 eur pôjde na činnosť členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady SR, a to vrátane odmien a stravného. Členovia komisií z odmien nebudú musieť platiť daň ani odvody. Predpokladané náklady pre TASR uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



Odmena za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie pre tohtoročné parlamentné voľby je 50,06 eura. Predseda okrskovej komisie dostane 65,08 eura a zapisovateľ 62,58 eura.



"Príjmy poskytnuté ako odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie sú oslobodené od dane, z týchto príjmov nebudú zároveň vykonávané odvody do poisťovní," priblížil rezort vnútra.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.