Pribudnú po vojne nelegálne zbrane? Toto si myslia Slováci
Pätina opýtaných (20,5 percenta) si myslí, že sa určite zvýši množstvo strelných zbraní nelegálne dovezených na Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Koniec vojny na Ukrajine prinesie nárast nelegálneho dovozu strelných zbraní na Slovensko podľa 48,2 percenta respondentov, opak si myslí 33,2 percenta. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala pre TASR agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.
Respondenti odpovedali na otázku: „Očakávate alebo neočakávate, že sa po skončení vojny na Ukrajine zvýši množstvo strelných zbraní nelegálne dovezených na Slovensko?“
Pätina opýtaných (20,5 percenta) si myslí, že sa určite zvýši množstvo strelných zbraní nelegálne dovezených na Slovensko, 27,7 percenta opýtaných zastáva názor, že sa asi zvýši.
Naopak, 24,2 percenta respondentov si myslí, že sa asi nezvýši, a deväť percent je presvedčených, že sa množstvo zbraní nelegálne dovezených na Slovensko určite nezvýši.
Na otázku nevedelo odpovedať 17,6 percenta a 1,1 percenta respondentov nechcelo odpovedať.
Nárast množstva nelegálne dovezených strelných zbraní nadpriemerne očakávajú voliči Republiky, SNS, SMERu-SD, Hnutia Slovensko a Sme rodina.
Opačný názor majú nadpriemerne voliči opozičných strán a Hlasu-SD.
