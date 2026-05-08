Spúšťajú projekt, ktorým priblížia osobný život M. R. Štefánika
Súčasťou majú byť interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl zamerané na kritické myslenie a prezentačné zručnosti.
Autor TASR
Bratislava/Praha 8. mája (TASR) - Príbuzný generála Milana Rastislava Štefánika Martin Broniš rozbieha projekt Štefánik Life, ktorého cieľom je priblížiť jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín cez rodinné spomienky, korešpondenciu a archívne materiály. Štefánika má ukázať nielen ako generála, vedca či politika, ale aj ako člena rodiny a človeka každodenného života. Pre TASR to uviedol Martin Broniš.
Projekt má podľa neho prepájať rodinnú pamäť, spomienky Štefánikových súčasníkov a historické dokumenty. Platforma bude určená školám, univerzitám, múzeám, knižniciam aj firmám. Aktivity sa začali symbolicky v pondelok 4. mája, v deň 107. výročia generálovho úmrtia. Súčasťou aktivít bola aj prednáška Z lavice ku hviezdam, venovaná Štefánikovi ako žiakovi a študentovi, ktorá odznela 6. mája v Múzeu československých légií v Prahe.
Súčasťou majú byť interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl zamerané na kritické myslenie a prezentačné zručnosti. „Jedným z cieľov je ukázať Štefánika aj ako brata, strýka či člena širšej rodiny, a ukázať ho tak, ako ho nepoznáme z učebníc,“ ozrejmil. Medzi zachovanými rodinnými pamiatkami je aj pohľadnica z roku 1906, ktorú Štefánik poslal svojej sestre Marinke do Brezovej pod Bradlom. „Za cigarku srdečná vďaka. Zapálil som si ju, keď som išiel do Kopaníc. Čo si odišla, ešte som ospalejším. Teraz už i ráno zívam. Často ťa spomínam. Pa... Milan,“ citoval.
Štefánikovská tradícia sa podľa Broniša v ich rodine zachovávala nielen ústnym podaním a spomínaním, ale aj prostredníctvom knižných publikácií, ktoré napísal a vydal Vladimír Polívka, učiteľ, poslanec a manžel Bronišovej prastarej mamy Oľgy, ktorá bola Štefánikovou neterou.
Vzťah k Štefánikovi si Broniš niesol už od detstva práve prostredníctvom jej rozprávania. Ako uviedol, vtedy si ešte neuvedomoval, o akého Milana v skutočnosti ide. „V podstate som vôbec netušil, že hovorí o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý sa stal neskôr generálom, letcom, pilotom a jedným zo zakladateľov Československa,“ doplnil.
Podľa jeho slov sa meno Štefánik počas minulého režimu z verejného priestoru i učebníc vytrácalo. „Všetci dobre vieme, že po dlhé roky bolo meno Štefánik z učebníc vymazané, archívy zostávali zatvorené. Až po roku 1989 bolo opäť možné do nich nahliadnuť a pripomenúť si zásluhy, ktoré mal o vznik samostatného československého štátu,“ skonštatoval. Dodal, že pre neho osobne zostáva „zdrojom sily, inšpirácie, odvahy a najmä vytrvalosti“.
