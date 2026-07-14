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PRICHÁDZAJÚ BÚRKY: Zaliať krajinu by mali najmä na východe
Meteorológovia vydali výstrahu pre celý Košický a Prešovský kraj a okresy Brezno, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš.
Autor TASR
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Bratislava 14. júla (TASR) - Pre východné Slovensko platí v utorok do 18.00 h výstraha prvého stupňa pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Meteorológovia vydali výstrahu pre celý Košický a Prešovský kraj a okresy Brezno, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš. „Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov/30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili.
Zároveň platí aj hydrologická výstraha pred prívalovou povodňou pre okres Sobrance.
Meteorológovia vydali výstrahu pre celý Košický a Prešovský kraj a okresy Brezno, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš. „Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov/30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili.
Zároveň platí aj hydrologická výstraha pred prívalovou povodňou pre okres Sobrance.