Bratislava 10. novembra (TASR) - Príčinou častej chorobnosti u detí môže byť porucha imunity či alergia. Dôležité je sledovať najmä závažnosť ochorenia a jeho priebeh. Poukázala na to imunoalergologička Svetlana Hadvabová.



"Ak má dieťa osemkrát za rok nádchu, môže to byť úplne v poriadku, no ak má trikrát silný zápal uška alebo zápal pľúc, ktorý sa dlho hojí, už by to mohlo znamenať, že sa za tým skrýva porucha imunity alebo je dieťa alergické," vysvetlila.



Rodičia by mali podľa nej spozornieť, ak u dieťaťa sledujú štekavý, záchvatovitý kašel alebo lapanie po dychu, ktoré sú častými príznakmi laryngitídy. Netreba podľa nej podceňovať opakované zápaly, príliš dlhé trvanie ochorenia (ak teplota, kašeľ či sťažené dýchanie trvajú dlhšie ako sedem až osem dní), dlhodobú únavu, nechutenstvo a celkové neprospievanie dieťaťa.



Rodičom detí s častejšími infekciami odporúča zapisovať si priebeh jednotlivých ochorení, ich dĺžku, ako aj užívané lieky. O infekciách by podľa nej mali informovať aj pediatra. "Samozrejme, nie s každou infekciou utekáme za pediatrom, no je dobré o nej svojho pediatra informovať, aby mal prehľad o frekvencii aj menej závažných infekcií," doplnila Hadvabová.