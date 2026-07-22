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Príde ešte ďalšia vlna horúčav? Meteorológovia predpovedajú TOTO
Meteorológovia zároveň upozornili tiež na sucho v období od 1. marca do 20. júla.
Autor TASR
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Bratislava 22. júla (TASR) - Ďalšia vlna horúčav na Slovensku sa pravdepodobne začne na prelome júla a augusta. Uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že v úplnom závere júla k nám začne od juhozápadu až západu prúdiť opäť teplý vzduch. Upozornil však na to, že v predpovedi na záver júla a začiatok augusta je ešte veľká miera neistoty.
„Do piatka (24. 7.) bude na našom území pokračovať pomerne chladné a aj premenlivé počasie. Najmä na severe bude pršať, lokálne aj výdatnejšie. Od soboty (25. 7.) sa začne otepľovať, ale na začiatku budúceho týždňa po prechode studeného frontu (ktorý prejde na prelome týždňov) sa prechodne slabo ochladí. V úplnom závere júla k nám začne od juhozápadu až západu prúdiť opäť teplý vzduch a na prelome júla a augusta sa pravdepodobne začne ďalšia vlna horúčav,“ spresnil.
Meteorológovia zároveň upozornili tiež na sucho v období od 1. marca do 20. júla. „Tohtoročná jar bola na výraznej väčšine nášho územia suchá, lokálne až rekordne. Na niektorých miestach, predovšetkým na juhu, suché počasie prevláda až doteraz, ale predovšetkým v Žilinskom kraji (ojedinele aj inde) v posledných týždňoch prší výdatnejšie a častejšie,“ skonštatovali.
„Do piatka (24. 7.) bude na našom území pokračovať pomerne chladné a aj premenlivé počasie. Najmä na severe bude pršať, lokálne aj výdatnejšie. Od soboty (25. 7.) sa začne otepľovať, ale na začiatku budúceho týždňa po prechode studeného frontu (ktorý prejde na prelome týždňov) sa prechodne slabo ochladí. V úplnom závere júla k nám začne od juhozápadu až západu prúdiť opäť teplý vzduch a na prelome júla a augusta sa pravdepodobne začne ďalšia vlna horúčav,“ spresnil.
Meteorológovia zároveň upozornili tiež na sucho v období od 1. marca do 20. júla. „Tohtoročná jar bola na výraznej väčšine nášho územia suchá, lokálne až rekordne. Na niektorých miestach, predovšetkým na juhu, suché počasie prevláda až doteraz, ale predovšetkým v Žilinskom kraji (ojedinele aj inde) v posledných týždňoch prší výdatnejšie a častejšie,“ skonštatovali.