Priebeh a sčítavanie výsledkov volieb môžu sledovať pozorovatelia

Bratislava 22. júla (TASR) - Pozorovatelia môžu vo volebných miestnostiach sledovať priebeh parlamentných volieb a priebeh zisťovania výsledkov volieb. Pozorovateľom môže byť ktokoľvek, musí to oznámiť predsedovi okrskovej volebnej komisie. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. Voľby môžu prísť sledovať aj pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami.



Pozorovatelia sú povinní dodržiavať pokyny predsedu okrskovej volebnej komisie a zdržať sa zasahovania do činnosti komisie. Nesmú narúšať pokoj a nahliadať do osobných údajov voličov.



Pozorovateľov možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítavania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.



Predčasné parlamentné voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb. Kandiduje v nich 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia.