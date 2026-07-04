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Priebeh je pokojný, všetko funguje tak, ako má
Šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš poznamenal, že nemajú nahlásené žiadne zásadné incidenty a všetko prebieha bez problémov.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Priebeh sobotného referenda je pokojný, všetko funguje tak, ako má. Počas sobotnej tlačovej konferencie o tom informoval predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda.
Pripomenul, že jedna miestnosť, v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota, bola otvorená neskôr. V sobotnom referende tu bude možné hlasovať do 22.30 h.
„Z hľadiska bezpečnosti a zabezpečenia nerušeného priebehu je všetko bez problémov,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič. Podľa jeho slov evidujú len jeden prípad z Liptovského Mikuláša, kde chcel občan hlasovať v referende na pas a nebolo mu to umožnené.
Šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš poznamenal, že nemajú nahlásené žiadne zásadné incidenty a všetko prebieha bez problémov.
Pripomenul, že jedna miestnosť, v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota, bola otvorená neskôr. V sobotnom referende tu bude možné hlasovať do 22.30 h.
„Z hľadiska bezpečnosti a zabezpečenia nerušeného priebehu je všetko bez problémov,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič. Podľa jeho slov evidujú len jeden prípad z Liptovského Mikuláša, kde chcel občan hlasovať v referende na pas a nebolo mu to umožnené.
Šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš poznamenal, že nemajú nahlásené žiadne zásadné incidenty a všetko prebieha bez problémov.