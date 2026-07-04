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Priebeh je pokojný, všetko funguje tak, ako má

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Na Slovensku sa v sobotu o 7.00 hod začalo v poradí desiate referendum v histórii. Vyhlásil ho prezident SR Peter Pellegrini na základe iniciatívy mimoparlamentnej politickej strany Demokrati. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚPŠ) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Občania môžu hlasovať vo svojom volebnom okrsku alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu do 22.00 h. Na snímke volička vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do prenosnej schránky počas referenda v Zariadení pre seniorov Zobor v Nitre v sobotu 4. júla 2026. Foto: TASR/AP

Šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš poznamenal, že nemajú nahlásené žiadne zásadné incidenty a všetko prebieha bez problémov.

Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Priebeh sobotného referenda je pokojný, všetko funguje tak, ako má. Počas sobotnej tlačovej konferencie o tom informoval predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda.

Pripomenul, že jedna miestnosť, v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota, bola otvorená neskôr. V sobotnom referende tu bude možné hlasovať do 22.30 h.

„Z hľadiska bezpečnosti a zabezpečenia nerušeného priebehu je všetko bez problémov,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič. Podľa jeho slov evidujú len jeden prípad z Liptovského Mikuláša, kde chcel občan hlasovať v referende na pas a nebolo mu to umožnené.

Šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš poznamenal, že nemajú nahlásené žiadne zásadné incidenty a všetko prebieha bez problémov.
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