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Priebeh referenda je pokojný, až na udalosti v súvislosti s alkoholom
Počas sobotnej tlačovej konferencie o tom informoval viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
Autor TASR
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Bratislava 4. júla (TASR) - Priebeh sobotného referenda je pokojný a zatiaľ nebolo ničím narušené. Polícia eviduje dve udalosti, obidve pod vplyvom alkoholu. Počas sobotnej tlačovej konferencie o tom informoval viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
Prvá udalosť sa stala v Žiari nad Hronom. „Člen volebnej komisie sa podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,81 mg/l, čo je v prepočte 1,7 promile. Bol vymenený, o tejto skutočnosti bola informovaná okresná volebná komisia,“ ozrejmil Polakovič. Druhý prípad sa stal v Ružomberku. „Pán, tiež zjavne pod vplyvom alkoholu, sa neslušne správal, takže tento prípad taktiež preverujeme,“ dodal.
Polakovič poznamenal, že polícia naďalej vykonáva činnosť na celom Slovensku aj v súvislosti s akciami, ktoré prebiehajú. Ani na tých podľa jeho slov nezaznamenali nejaké narušenie verejného poriadku. V prípade potreby je polícia pripravená zakročiť.
Šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš a predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda sa zhodli, že priebeh referenda na Slovensku je zatiaľ pokojný a všetko funguje tak, ako má. „Nemáme avizované žiadnu nejakú udalosť ďalšiu alebo nejaké možné predĺženie hlasovania alebo niečo podobné. Všetko prebieha úplne plynulo a bez problémov,“ zhodnotil Gajdoš.
Infolinku podľa Gajdoša voliči využívajú, ale nie až v takej miere ako pri voľbách napríklad do Národnej rady SR. Podotkol, že ide skôr o poradenstvo pre voličov, nie o krízové situácie alebo sťažnosti.
Prvá udalosť sa stala v Žiari nad Hronom. „Člen volebnej komisie sa podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,81 mg/l, čo je v prepočte 1,7 promile. Bol vymenený, o tejto skutočnosti bola informovaná okresná volebná komisia,“ ozrejmil Polakovič. Druhý prípad sa stal v Ružomberku. „Pán, tiež zjavne pod vplyvom alkoholu, sa neslušne správal, takže tento prípad taktiež preverujeme,“ dodal.
Polakovič poznamenal, že polícia naďalej vykonáva činnosť na celom Slovensku aj v súvislosti s akciami, ktoré prebiehajú. Ani na tých podľa jeho slov nezaznamenali nejaké narušenie verejného poriadku. V prípade potreby je polícia pripravená zakročiť.
Šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš a predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda sa zhodli, že priebeh referenda na Slovensku je zatiaľ pokojný a všetko funguje tak, ako má. „Nemáme avizované žiadnu nejakú udalosť ďalšiu alebo nejaké možné predĺženie hlasovania alebo niečo podobné. Všetko prebieha úplne plynulo a bez problémov,“ zhodnotil Gajdoš.
Infolinku podľa Gajdoša voliči využívajú, ale nie až v takej miere ako pri voľbách napríklad do Národnej rady SR. Podotkol, že ide skôr o poradenstvo pre voličov, nie o krízové situácie alebo sťažnosti.