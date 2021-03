ANALÝZA: Priemerný Slovák spotrebuje denne 100 litrov vody

Bratislava 11. marca (TASR) - Priemerný Slovák spotrebuje denne 100 litrov vody. Takmer polovicu z toho tvorí osobná hygiena a štvrtinu splachovanie. Štvorčlenná rodina zaplatí za vodu ročne takmer 300 eur. Uvádza to Inštitút environmentálnej politiky (IEP) na sociálnej sieti.



"Za rok takto minieme objem vody, ktorou by sme zaplnili 190-krát štandardnú vaňu do plna," hovoria analytici. Odporúčajú preto, aby sa ľudia sprchovali a nie kúpali. Minú tak o polovicu až dve tretiny menej vody. Pri umývaní riadu, ovocia, zeleniny či zubov by nemali nechávať tiecť vodu. Ľudia tak vedia podľa IEP ušetriť 60 percent objemu vody.



Analytici tiež radia prať efektívne. Znamená to prať len nevyhnutne špinavé veci v plnej práčke. "Na pranie navyše spotrebujeme približne 15 percent elektriny v domácnosti," podotkli. Splachovať záchod by sa malo len s nevyhnutným množstvom vody. IEP poukazuje na používanie šetrných splachovačov s možnosťou regulácie objemu.