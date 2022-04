Priemerný Slovák v roku 2020 vytvoril 433 kilogramov smetí

Bratislava 21. apríla (TASR) - Priemerný Slovák podľa dát Eurostatu v roku 2020 vytvoril 433 kilogramov smetí, čo bolo o 36 percent viac ako pred desiatimi rokmi. Celkovo Slováci vyprodukovali 2,37 milióna ton odpadu. Uviedla to analytička WOOD & Company Eva Sadovská k Dňu Zeme, pripadajúcemu na 22. februára.



Takmer 50 percent odpadu z domácností končí na skládkach, čo je podľa Sadovskej ekologicky najhorší spôsob nakladania s odpadmi. Miera recyklácie bola na úrovni 42 percent. Približne osem percent komunálneho odpadu sa vlani zhodnotilo na elektrickú energiu alebo teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu, hovorí analytička.



"Slovensko tak bolo v roku 2020 v rámci Európskej únie deviatou krajinou s najnižšou produkciou komunálneho odpadu na hlavu. V pomyselnom rebríčku ale stúpame pomerne rýchlo, keďže pred desiatimi rokmi sme boli v rámci Únie krajinou so štvrtou najnižšou produkciou komunálneho odpadu na obyvateľa," skonštatovala Sadovská.



Zároveň predpokladá, že produkcia smetí bude na Slovensku rásť aj v nasledujúcich rokoch. Podľa prepočtov by v roku 2035 malo pripadať na jedného Slováka 580 kíl komunálneho odpadu. Celkovo by tak malo ísť o 3,12 milióna ton odpadu. "V roku 2035 tak každý Slovák vyprodukuje o tretinu viac smetí ako v roku 2020," podotkla Sadovská.