Bratislava 28. apríla (TASR) – Priemerný vek ľudí vstupujúcich do manželstva na Slovensku stúpa. V roku 2020 sa ženy aj muži sobášili približne vo veku 30 rokov. Spomedzi regiónov mali najstarších ženíchov (v priemere 37 rokov a dva mesiace) aj nevesty (34 rokov a 5 mesiacov) v Bratislavskom kraji. Naopak, najmladšie páry vstupovali do manželstva v Prešovskom kraji. Najobľúbenejším dňom na svadbu je stále sobota. Vyplýva to z dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



„V minulosti patrila SR medzi krajiny, v ktorých bol pre obyvateľstvo typický skorý vstup do manželstva. V posledných dekádach dochádza k zmene sobášneho správania, najmä k odkladom sobášov do vyššieho veku. Od roku 1993 sa vek snúbencov zvýšil u mužov aj žien v priemere o deväť rokov,“ uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.



V súčasnosti sa slovenskí muži aj ženy najčastejšie sobášia vo veku od 25 do 29 rokov, pričom dlhodobo rastie podiel mužov ženiacich sa až po tridsiatke a rovnako pribúda žien obliekajúcich si svadobné šaty až po 25. narodeninách. Výrazne sa znížil počet aj podiel ženíchov a neviest v najmladších vekových skupinách (od 16 do 24 rokov). V roku 2020 sa uzatvorilo aj desať manželstiev, pri ktorých mal ženích 16 rokov. Najstarším ženíchom bol 90-ročný muž a najstaršou nevestou 86-ročná žena.



Za minulý rok výrazne stúpol podiel svadieb, ktoré sa konali v iný deň ako v sobotu. Druhým obľúbeným dňom bol piatok a tretím štvrtok. Deň s najnižším počtom sobášov bola nedeľa, keď sa konalo len 375 sobášov (takmer dve percentá).



Rok pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku rekordne znížil počty sobášov, pričom najvýraznejší pokles sa prejavil v prvej vlne, v období od vlaňajšieho marca do júna. Najmenej svadieb bolo v marci, keď sa uzatvorilo 573 manželstiev. Naopak, najviac svadieb, takmer 5000, uzatvorili snúbenci v septembri.