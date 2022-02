Priemerný vek žien pri pôrode sa zvyšuje

Bratislava 9. februára (OTS) - Priemerný vek žien pri pôrode sa neustále zvyšuje. Kým v 60. rokoch minulého storočia to bolo 23 rokov, v súčasnosti ženy na Slovensku rodia svoje prvé dieťa približne ako 27-ročné. Za odkladaním materstva na neskorší vek je viacero dôvodov. Ženy cítia, že moderná doba im ponúka oveľa viac možností, ako sa v živote realizovať.Odkladanie materstva do vyššieho veku prináša rôzne riziká, avšak v momente, kedy sa žena rozhodne pre materstvo, potrebuje dvojnásobný pocit bezpečia a istoty. Preto sa spoločnosťzamerala priamo na potreby žien a vytvorila produkt, ktorý im zaistí pokojný spánok aj počas tehotenstva. Nové poistenie spoločnosti MetLifezabezpečuje finančnú pomoc v prípade neočakávaných komplikácii v tehotenstve, pri pôrode a aj pri narodení dieťaťa s vrodenou chybou. Balíček krytia je doplnený aj o finančnú podporu v prípade viacnásobného prírastku do rodiny a pokrytie nákladov asistovanej reprodukcie. Informovala o tom produktová špecialistka MetLife Slovensko Erika Poleková. Toto poistenie je určené ženám vo veku od 18 do 45 rokov, ktoré plánujú materstvo.Odkladanie materstva so sebou prináša aj riziko neplodnosti, pri ktorej páry využívajú pomoc asistovanej reprodukcie. Poisteniepomôže pokryť náklady na umelé oplodnenie po vyčerpaní cyklov IVF hradených z verejného zdravotného poistenia.S narodením dieťaťa prichádza veľa radosti a veľa lásky, ale taktiež pribudnú starosti. Rodina je náhle finančne zaťažená o náklady spojené so starostlivosťou o bábätko. Každý rodič sa snaží na túto situáciu pripraviť, avšak ak nastane prekvapenie a narodia sa dvojčatá či trojčatá, rodičom určite príde vhod finančný bonus z poisteniaFoto: MetLifeHlavným poslaním tohto poistenia je poskytnúť finančnú podporu v životných situáciách, ako je narodenie dieťaťa s vrodenou chybou, či v prípade neočakávaných komplikácií v tehotenstve. V týchto situáciách žena prežíva psychicky náročné obdobie a je pre ňu dôležité mať dostatok finančných prostriedkov na preklenutie tohto najťažšieho obdobia. Medzi vrodené chyby detí, ktoré poisťovňa MetLife hradí plnením vo výške až 200 % poistnej sumy patrí Downov syndróm, rázštep chrbtice, vrodené srdcové chyby a iné závažné vrodené chyby. V prípade komplikovaného pôrodu či tehotenstva však nie je ohrozené iba dieťa, ale aj rodička. MetLife v týchto náročných situáciách, ako je napríklad mimomaternicové tehotenstvo alebo embólia z plodovej vody vyplatí 100 % poistnej sumy poistenia. V krajnom prípade, akým je smrť rodičky, MetLife vyplatí 400 % poistnej sumy oprávneným osobám.Spoločnosť MetLife ako jedna z mála na trhu ponúka toto poistenie zamerané na ženy, ktoré si chcú poistiť riziká súvisiace s tehotenstvom a materstvom a tak si zabezpečiť pokojný spánok.MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 900 000 klientov.MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com