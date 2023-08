Prieskum 123dopyt.sk

O spoločnosti

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 79 711 dodávateľov zo všetkých kategórií podnikania. Mesačne spracuje cez 3 tisíc dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 miliónov EUR.

Bratislava 3. augusta (OTS) - Preferencie Slovákov sa po pandémii, náraste cien energií a materiálu, výrazne zmenili. Ukazujú to aj posledné štatistiky spoločnosti 123dopyt.sk, ktorá prevádzkuje najväčší dopytový systém a online katalóg dodávateľov na Slovensku. Viditeľné rozdiely spoločnosť zaznamenala najmä v segmente služieb stavebníctva, bývania a záhradníctva.Vplyvom udalostí, ktoré mali dopad na celosvetovú ekonomiku začalo čoraz väčšie množstvo ľudí investovať do svojich domovov. Pri ich renováciách uprednostňujú materiály a služby, ktoré im pomôžu vytvoriť si udržateľné a funkčné prostredie, kde sa cítia pohodlne a bezpečne.Slováci v súčasnosti najviac vyhľadávajú záhradnícke služby.hovoríSlováci pri dopytovaní najčastejšie zadávali pojmy ako oranie záhrady, kosenie trávy a sadenie rastlín, medzi ktorými dominovali najmä tuje. S využívaním týchto služieb je úzko prepojená aj kúpa záhradného nábytku. Oproti záhradníctvu si však posledné roky drží rovnaké miesto s minimálnymi odchýlkami. Na svojej záhrade, terase či balkóne, dávame najviac prednosť paletovému a ratanovému sedeniu, outdoorovému nábytku na mieru, ale aj drevenej studni či kvetináčom na kvety.Naopak, na nižších priečkach rebríčka obľúbenosti sa umiestnili drevostavby, ktoré majú od roku 2021 na Slovensku skôr klesajúcu tendenciu, a to v porovnaní s dneškom až o 72 %.dopĺňa. Veľký záujem dopytovaných bol v tejto kategórii predovšetkým o dokončovacie práce a dostavby drevostavieb, ale aj výstavby drevených rodinných domov na kľúč či realizáciu nízkoenergetickej drevostavby.Podľa predchádzajúcich dvoch rokov záujem o drevostavby síce klesá, no prístup k bývaniu sa v spoločnosti mení. Ľudia pozerajú pri výstavbe aj na energetickú náročnosť a od moderného domova očakávajú i väčšiu udržateľnosť.zakončuje