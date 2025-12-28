< sekcia Slovensko
Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR
Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala pre TASR agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Pozitívny vplyv konca vojny na Ukrajine na slovenskú ekonomiku, ak k nemu v roku 2026 príde, očakáva 52,3 percenta respondentov, opačný názor má 38 percent opýtaných. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala pre TASR agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.
Respondenti odpovedali na otázku: „Očakávate alebo neočakávate, že koniec vojny na Ukrajine, ak k nemu v roku 2026 príde, bude mať pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku?“.
Pozitívny vplyv konca vojny na slovenskú ekonomiku skôr očakáva 32,3 percenta respondentov, s istotou ho predpokladá 20 percent.
Naopak, 22,4 percenta asi neočakáva pozitívny vplyv konca vojny na slovenskú ekonomiku a určite ho nečaká 15,6 percenta.
Na otázku nechcelo odpovedať 0,8 percenta opýtaných a 8,9 na otázku odpovedať nevedelo.
Nadpriemerne optimistickí v očakávaniach pozitívneho vplyvu konca vojny na slovenskú ekonomiku boli starší respondenti nad 49 rokov, ľudia z Bratislavského, Košického a Žilinského kraja a respondenti inej ako slovenskej národnosti.
