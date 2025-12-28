Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
< sekcia Slovensko

Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR

.
Na snímke mikrofón TASR. Foto: TASR - Pavol Zachar

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala pre TASR agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. decembra (TASR) - Pozitívny vplyv konca vojny na Ukrajine na slovenskú ekonomiku, ak k nemu v roku 2026 príde, očakáva 52,3 percenta respondentov, opačný názor má 38 percent opýtaných. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala pre TASR agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.

Respondenti odpovedali na otázku: „Očakávate alebo neočakávate, že koniec vojny na Ukrajine, ak k nemu v roku 2026 príde, bude mať pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku?“.

Pozitívny vplyv konca vojny na slovenskú ekonomiku skôr očakáva 32,3 percenta respondentov, s istotou ho predpokladá 20 percent.

Naopak, 22,4 percenta asi neočakáva pozitívny vplyv konca vojny na slovenskú ekonomiku a určite ho nečaká 15,6 percenta.

Na otázku nechcelo odpovedať 0,8 percenta opýtaných a 8,9 na otázku odpovedať nevedelo.

Nadpriemerne optimistickí v očakávaniach pozitívneho vplyvu konca vojny na slovenskú ekonomiku boli starší respondenti nad 49 rokov, ľudia z Bratislavského, Košického a Žilinského kraja a respondenti inej ako slovenskej národnosti.
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

SMUTNÁ BILANCIA: Ktoré slovenské osobnosti nás opustili v roku 2025?

PRIESKUM: Očakávajú Slováci na budúci rok koniec vojny na Ukrajine?

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika