PRIESKUM: Pre koho bola práca z domu najproblémovejšia?

Bratislava 14. júna (TASR) – Zhruba 70 % ľudí mladšej generácie malo problém s prácou na diaľku. Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield, ktorý zisťoval postoje 40.000 respondentov z celého sveta pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu a počas nej.



Podľa spoločnosti sa v prípade mladších generácií vyskytuje hneď niekoľko problémov. „U generácie Z (pod 25 rokov) je menej pravdepodobné, že ich bytová situácia umožňuje adekvátne prostredie na sústredenú prácu,“ uviedla spoločnosť. Príslušníci generácií X a Y (26 – 55 rokov) sú zase často rodičmi menších detí, takže pre nich ďalšiu prekážku v práci z domu predstavovala nutnosť starostlivosti o ne, tvrdí spoločnosť.



Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, najväčším problémom pri práci na diaľku bola schopnosť udržať si po celý deň dostatok energie na prácu. Takisto chýbal predel medzi pracovným a voľným časom, čo za bežných okolností predstavuje práve dochádzanie do práce. „To má, samozrejme, vplyv na duševnú i telesnú pohodu a je potrebné, aby nadriadení zamestnancom opakovane pripomínali, že nemusia byť k dispozícii a online 24 hodín denne a sedem dní v týždni,“ dodala spoločnosť. Respondenti tiež hlásili absenciu osobnejšieho kontaktu s kolegami.



Prieskum však poukázal aj na to, že zamestnanci dokážu produktívne pracovať z akéhokoľvek miesta mimo kancelárie. Pri práci na diaľku sa im totiž podarilo nielen udržať, ale i zvýšiť efektivitu práce s kolegami v tíme. Podľa spoločnosti tomu pomohli technologické nástroje, ale aj dôvera zo strany nadriadených, z ktorých zhruba 90 % verilo svojim podriadeným, že svoju prácu vykonávajú tak, ako majú. Rovnako aj zamestnanci prejavovali dôveru v to, že vedenie ich firmy súčasnú krízu zvládne.



„Nie je otázkou, či spoločnosti budú pracovať v určitom percente z domu, ale aký bude pomer práce z kancelárie, respektíve mimo domu a z domu. Veľkou výzvou pre korporácie bude vyriešiť otázky týkajúce sa fyzického a mentálneho zdravia ľudí pracujúcich z domu,“ uzavrel vedúci tímu prenájmu kancelárskych priestorov spoločnosti Roman Gazdík s tým, že existuje vysoký predpoklad, že niektoré oddelenia vo firmách – napríklad administratíva, financie, IT – budú pracovať z domu natrvalo.