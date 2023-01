Prieskum: Členstvo v EÚ pokladá za dobré menej ako polovica Slovákov

Bratislava 14. januára (TASR) - Menej ako polovica Slovákov pokladá členstvo v Európskej únii (EÚ) za dobrú vec. Za výhodné ho pokladajú skoro tri štvrtiny. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra, priblížila tlačová atašé z Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Ivana Janíková Stavrovská.



"Podľa občanov Slovenska je členstvo v EÚ dobrou vecou pre 44 percent a zlou vecou pre 47 percent," uviedla Janíková Stavrovská. Priemer EÚ je podľa nej 62 percent ľudí, ktorí považujú členstvo za dobrú vec a desať percent ju považuje za zlú. "Naozaj tam je vidieť veľký rozdiel," doplnila.



Ozrejmila, že ľudia, ktorí sú spokojní s demokraciou v EÚ, považujú členstvo za dobrú vec v 77 percentách. "Tí, ktorí nie sú spokojní s demokraciu, tak tých je iba 23 percent," spresnila. Súvisí to s tým, že sa kritika EÚ stala témou populistických strán, vysvetlila sociologička z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského Oľga Gyárfášová. "Nehovoriac o radikálnych pravicových stranách. Takže do toho verejného diskurzu bol vnesený naratív toho, že EÚ je niečo zlé, alebo minimálne nie veľmi pozitívne," skonštatovala.



Vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek podotkol, že negatívne vnímanie EÚ Slovákmi je dlhodobý trend. "V minulosti, roky po vstupe, sme boli medzi krajinami, ktoré sú najoptimistickejšie a čísla sa pohybovali okolo 60 až 65 percent pozitívneho vnímania EÚ," priblížil. Dnes sú Slováci podľa neho na chvoste.



Napriek tomu, že skoro polovica považuje členstvo za zlú vec, podľa Janíkovej Stavrovskej si 70 percent Slovákov myslí, že členstvo je výhodné. "Číslo kopíruje európsky priemer, ktorý je na 72 percent," doplnila. Priblížila, že za výhody z členstva považuje 43 percent Slovákov nové pracovné príležitosti a podľa 29 percent EÚ prispieva k udržaniu mieru a posilňovaniu bezpečnosti.



"Pozitívne vníma EÚ 35 percent Slovákov oproti priemeru EÚ, ktorý je 47 percent," uviedla. Veľkú časť (39 percent) podľa nej tvoria obyvatelia Slovenska, ktorí ju vnímajú neutrálne.



Jesenný prieskum verejnej mienky Eurobarometer pre Európsky parlament v dňoch 12. októbra až 7. novembra uskutočnila spoločnosť Kantar na vzorke 26.431 respondentov zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Prieskum sa realizoval formou osobných rozhovorov, v Česku a v Dánsku bol doplnený o online rozhovory. Výsledky na úrovni EÚ boli vážené podľa počtu obyvateľov každého členského štátu Únie.