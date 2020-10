Prieskum: Čo si Slováci myslia o postupe vlády pri zvládaní pandémie?

Bratislava 16. októbra (TASR) - S postupom vlády pri zvládaní pandémie nového koronavírusu je spokojných čoraz menej obyvateľov SR. Vyplýva to zo septembrového prieskumu "Ako sa máte, Slovensko?", ktorý sleduje postoje Slovákov od začiatku pandémie.



Prieskum ukázal, že spokojnosť verejnosti s postupom vlády SR pri zvládaní pandémie nového koronavírusu od apríla kontinuálne klesá. Kým v apríli bolo spokojných 53,4 percenta opýtaných, v septembri už len 29,9 percenta.



Vyššiu dôveru si vyslúžili poradné orgány vlády SR pre riešenie pandémie, ktorým dôveruje 35,6 percenta respondentov. "Podobný jav, teda prepad dôvery od obdobia akútnej krízy, akú sme zažívali na začiatku epidémie, k obdobiu krízy chronickej, akú sme zažívali v septembri, by sme najpravdepodobnejšie zaznamenali aj v iných krajinách," vysvetlil Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).



Prieskum iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Jeho najnovšia časť bola realizovaná od 10. do 14. septembra na vzorke 1000 ľudí. Výsledky sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska.