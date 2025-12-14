< sekcia Slovensko
Prieskum: Darčeky pod stromček pomáha vyberať AI
Vo využívaní AI nástrojov prevažujú muži a ľudia vo veku do 40 rokov.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Vianočné obdobie je časom, keď Slováci hľadajú ideálne darčeky, sledujú akcie a porovnávajú ceny možno ešte intenzívnejšie než počas roka. Kým kedysi sa pri rozhodovaní spoliehali najmä na odporúčania rodiny, priateľov či predajcov v obchodoch, potom neskôr vyhľadávali cez internetové vyhľadávače, dnes im čoraz častejšie radí umelá inteligencia (AI). Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v termíne od 30. októbra do 13. novembra.
Za začiatok rozšírenia AI nástrojov sa podľa Go4insight považuje koniec roka 2022, keď bol verejnosti sprístupnený prvý AI chatbot. Odvtedy uplynuli už tri roky, počas ktorých sa používanie AI nástrojov stalo u mnohých Slovákov bežnou rutinou.
Aktívni používatelia AI služieb tvoria podľa prieskumu Go4insight až 48 % populácie Slovenska. „Za aktívneho používateľa považujeme toho, kto používa niektorý AI nástroj aspoň niekoľkokrát do týždňa. Menej aktívnych používateľov AI služieb je ďalších 15 % obyvateľstva,“ uviedla agentúra Go4insight.
Vo využívaní AI nástrojov prevažujú muži a ľudia vo veku do 40 rokov. Ide najmä o vzdelanejších ľudí s vyšším príjmom, žijúcich vo väčších mestách. Veľmi vysoká intenzita využívania služieb umelej inteligencie je medzi študentmi.
„V prieskume sme sa v súvislosti s používaním AI nástrojov bližšie venovali predovšetkým téme vyhľadávania informácií o nakupovaných produktoch a službách a využívania AI pri nákupnom rozhodovaní,“ uviedol Rastislav Kočan z agentúry Go4insight.
Aspoň raz mesačne používa AI nástroje ako pomoc pri výbere tovaru a služieb pri nakupovaní až 31 % slovenskej populácie. Aj v tejto skupine mierne prevažujú muži, hoci ich prevaha nie je taká výrazná ako u aktívnych používateľov umelej inteligencie. AI ako pomoc pri nákupnom rozhodovaní využívajú skôr mladší ľudia vo veku do 40 rokov, s vyšším príjmom a vzdelaním.
Zaujímavým zistením prieskumu, ktorý skúmal využívanie AI pri nákupnom rozhodovaní vo viac ako 20 rôznych kategóriách tovarov a služieb, je, že v súčasnosti sa na Slovensku dôvera v AI nástroje výrazne líši v závislosti od nakupovaného produktu alebo služby. „Napríklad pri výbere elektroniky dôverujeme AI omnoho viac ako pri výbere výživových doplnkov alebo poistenia,“ dodala prieskumná agentúra.
