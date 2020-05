Prieskum: Dopyt po homeoffice sa zvýši, kancelárie sa zmenia

Bratislava 31. mája (TASR) – Dopyt zamestnancov po možnosti pracovať z domu sa po pandémii zvýši, kancelárie prejdú značnou digitalizáciou a automatizáciou, postupne môžu aj zaniknúť. Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Na prieskume sa zúčastnilo 1200 zamestnancov z krajín strednej, východnej i juhovýchodnej Európy vrátane Slovenska. Plynie z neho aj zistenie, že až 86 % opýtaných Slovákov si homeoffice užíva. Slováci si spomedzi všetkých 16 krajín, ktoré sa na prieskume zúčastnili, užívajú prácu z domu najviac.



Zhruba 64 % respondentov uviedlo, že im najviac chýba konverzácia s kolegami. Viac ako polovica opýtaných (61 %) čelí problému s nastolením rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Sedem z desiatich zamestnancov však vo všeobecnosti hodnotí prácu z domu pozitívne, dôvodom je flexibilita. Viac ako 40 % opýtaných pritom uviedlo, že homeoffice im dodáva pocit slobody, ktorý vyplýva z lepšej kontroly nad organizáciou vlastného času.



Výsledky prieskumu ukázali, že v budúcnosti z domu nechce pracovať len 27 % opýtaných. „Naopak, 38 % ľudí sa ,domáca kancelária' zapáčila natoľko, že by takéto usporiadanie chceli využívať aj naďalej aspoň jedenkrát do týždňa, 21 % dokonca dvakrát týždenne,“ uviedla spoločnosť. Využívať homeoffice dva dni do týždňa však pre zamestnancov znamená maximum. Tri a viac dní by privítalo len šesť percent opýtaných. „V tomto prípade je pomerne prekvapivý aj názor samotných zamestnávateľov. Len 4 % z nich sa totiž vyjadrili, že homeoffice úplne odmietajú,“ dodala spoločnosť.



Ako uviedol Tomáš Pecek zo spoločnosti CBRE, niektoré kancelárie sa v budúcnosti vzhľadom na spôsob práce a predmet ich podnikania zmenia. „Väčšina však pretrvá, keďže napĺňajú predovšetkým potrebu osobnej spolupráce a osobného kontaktu. Jeden z hlavných problémov dlhodobej práce na homeoffice je práve obmedzenie spolupráce medzi zamestnancami a vzájomného ,zdieľania',“ podotkol Pecek.