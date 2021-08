Prieskum: Druhá vlna koronavírusu oddialila liečbu mnohých pacientov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Takmer tretina pacientov sa rozhodla v dôsledku situácie zapríčinenej novým koronavírusom vynechať, prerušiť alebo ukončiť svoju plánovanú liečbu, napríklad rehabilitáciu. Vo viac ako tretine prípadov plánovaný lekársky výkon, operáciu či vyšetrenie zrušil ošetrujúci lekár alebo nemocnica. Ukázal to prieskum Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR.



Pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu počas druhej vlny pandémie navštevovali pacienti ambulancie svojich lekárov menej často. "Zníženie počtu návštev u všeobecných lekárov sa dotklo až 66,7 percenta pacientov a v prípade špecialistov až 59,3 percenta pacientov," spresnila AOPP.



Odďaľovanie liečby, ale aj preventívnych vyšetrení je podľa AOPP veľkým problémom. "Včasný záchyt ochorenia rovnako ako skoré nasadenie liečby nielenže zvyšuje šance pacienta na vyliečenie či aspoň skvalitnenie a predĺženie života, ale zároveň šetrí peniaze v systéme vďaka nezhoršeniu stavu pacienta včasnou liečbou. Takto ušetrené peniaze na liečbu môžu byť použité na liečbu iných pacientov," vysvetlil 1. viceprezident AOPP Dominik Tomek. Liečba ochorení v neskorších štádiách býva podľa neho často nákladnejšia, ako keď sa ochorenie podarí podchytiť ešte v jeho začiatkoch.



Prieskum tiež ukázal, že 46,2 percenta opýtaných pacientov z dôvodu situácie zapríčinenej ochorením COVID-19 ani nekontaktovala svojho lekára, a to aj napriek tomu, že za normálnych okolností by tak urobila.



Prieskum pre AOPP zrealizovala agentúra AKO a zapojilo sa doň 2595 respondentov. Zber dát sa uskutočnil na prelome júna a júla.



Už začiatkom apríla upozornila AOPP na výrazný pokles výkonov. Podľa údajov porovnávajúcich posledný kvartál rokov 2019 a 2020, ktoré si asociácia vyžiadala od zdravotných poisťovní, klesol počet preventívnych prehliadok u praktických lekárov pre dospelých takmer o tretinu. Za rovnaké obdobie klesol počet diagnostických vyšetrení o viac ako pol milióna a počet operačných výkonov o 43.000.



AOPP tiež pripomenula, že dohnať množstvo výkonov, ktoré sa pre pandémiu odsúvali na neurčito, sa nedarí ani po mesiacoch fungovania v klasickom režime. "Máme obavy, že sa v nasledujúcich týždňoch nielenže nepodarí znížiť počet pacientov čakajúcich na vyšetrenia a zákroky, ale že ich počet v dôsledku ohlásenia tretej vlny začne ešte narastať," dodal Tomek.