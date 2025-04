Prieskum: Dve tretiny vysokoškolských učiteľov sú v práci spokojné

Bratislava 7. apríla (TASR) - Dve tretiny vysokoškolských učiteľov sú spokojné so svojou prácou. Najspokojnejší sú učitelia umeleckých a humanitných odborov. Polovica respondentov však vníma negatívne možnosť kariérneho rastu, pričom ide najmä o vedeckých pracovníkov. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ), ktorý sa zameriaval na názory zamestnancov vysokých škôl (VŠ). Jeho výsledky prezentoval na pondelkovej tlačovej konferencii predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.



„Prieskum bol zameraný na vysokoškolských učiteľov, vedeckých výskumných pracovníkov na VŠ a technický personál, ako administratívny, tak aj fyzickú obsluhu,“ priblížil Redhammer. Zúčastnilo sa na ňom podľa neho 3601 respondentov, z toho bolo 2650 vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov. Doplnil, že prieskum tiež ukázal, že vysokoškolskí učitelia hodnotia pozitívne podporu v oblasti medzinárodných mobilít, implementáciu vnútorného systému kvality a rozvoj digitálnych zručností. Najväčšou slabinou je pre nich podľa neho podpora v oblasti umelej inteligencie.



Ako ďalej podotkol, vysokoškolskí učitelia v rámci podmienok na prácu oceňujú dostupnosť odbornej literatúry, informačné systémy či samotné priestory. Negatívne však podľa neho hodnotia vybavenosť prístrojmi a kanceláriami. Z prieskumu tiež podľa Redhammera vyplýva, že mladších zamestnancov je menej, než by bolo potrebné pre generačnú výmenu, a to nielen medzi učiteľmi, ale najmä v oblasti podpory a prevádzky.



SAAVŠ realizovala prieskum v období od 11. októbra do 16. novembra minulého roka. Vypĺňaný bol online, pričom oslovené boli všetky VŠ.