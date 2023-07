Prieskum: Internet cez mobil má 92 percent domácností

Bratislava 27. júla (TASR) - Až 92 percent slovenských domácností má prístup k internetu prostredníctvom mobilného telefónu, no povedomie o kybernetickej bezpečnosti zaostáva. Nasledujú notebooky (77 percent), smart televízory (60 percent) či tablety (49 percent). Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra AKO na základe zadania Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti (KCCKB).



"Povedomie o kyberbezpečnosti sa zlepšuje iba veľmi mierne. Ale tým, že početnosť a sofistikovanosť kyberútokov stále rastie, bežní používatelia mobilov, počítačov a smart zariadení sú stále viac atakovaní a ohrození," uviedol riaditeľ KCCKB Ivan Makatura.



Prieskum ukázal, že respondenti s deťmi majú nadpriemerný počet inteligentných zariadení v domácnostiach. V porovnaní s minulým rokom došlo k pozitívnemu posunu vo vnímaní potreby chrániť deti pred kybernetickými hrozbami, no odborníci stále poukazujú na nedostatočnú rodičovskú kontrolu, keďže až 64 percent dospelých nepoužíva žiadne nástroje na kontrolu digitálnej aktivity detí.



Viac ako polovica respondentov nevedela, kde získať dôveryhodné informácie o kyberbezpečnosti. Skoro 40 percent opýtaných nedokázalo identifikovať najvážnejšie hrozby v oblasti IT. Medzi najčastejšie uvádzané nebezpečenstvá patrili kompromitácia identity (32,5 percenta), škodlivý kód, sociálne a zdravotné hrozby a kyberšikana.



Z prieskumu vyplýva, že väčšina ľudí prijíma aspoň niektoré základné opatrenia na zlepšenie kyberbezpečnosti, ako je používanie antivírusových programov (68,5 percenta), zabezpečenie zariadení heslom (65,4 percenta) a pravidelné aktualizácie softvéru a aplikácií (53,9 percenta).



Agentúra AKO realizovala prieskum od 19. apríla do 2. mája na vzorke 1000 respondentov.