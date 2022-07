PRIESKUM: Japonsko má najsilnejší pas, v rebríčku uspelo aj Slovensko

Washington 21. júla (TASR) - Trojica východoázijských krajín - Japonsko, Singapur a Južná Kórea - ponúka držiteľom svojich pasov najväčšiu slobodu pri cestovaní po svete. TASR o tom informuje na základe správy americkej televízie CNN.



Rebríček "sily pasov" vo svojej štvrťročnej správe zverejnila londýnska poradenská spoločnosť Henley & Partners pre globálne občianstvo a pobyt. Ukazuje, s pasom ktorej krajiny možno bez vízovej povinnosti cestovať do najväčšieho počtu krajín.



Japonský pas umožňuje bezvízový prístup do rekordných 193 krajín celého sveta, singapurský a juhokórejský pas do 192 krajín. Pre opatrnejšiu reakciu Ázie na ochorenie Covid-19 však občania trojice ázijských krajín využívajú túto možnosť menej často než ľudia v Európe alebo Amerike, píše CNN.



Medzinárodný dopyt po leteckej doprave v ázijsko-tichomorskom regióne podľa najnovších údajov Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) dosahuje stále len necelú pätinu úrovne spred pandémie.



Ázijskú trojku na vrchole rebríčka nasledujú európske štáty. Nemecko a Španielsko majú rovnaký (190) počet bezvízových destinácií, za nimi nasledujú Fínsko, Taliansko a Luxembursko (189). Na piatom mieste sú Rakúsko, Dánsko, Holandsko a Švédsko (188).



Slovenský pas umožňuje cestovať bez víz do 182 krajín, čo zaraďuje SR na 10. priečku rebríčka spolu s Litvou a Poľskom. O niekoľko priečok vyššie je český pas (185 bezvízových destinácií) a maďarský (183).



Na spodku rebríčka sú cestovatelia s afganským pasom (27 bezvízových krajín), Iračania (29) a Sýrčania (30).



V dôsledku invázie na Ukrajinu sa zhoršila situácia aj pre držiteľov ruských pasov. Hoci sa oficiálne môžu dostať bez víz do 119 krajín, cestovanie do sveta im komplikujú sankcie a obmedzené možnosti leteckého spojenia.