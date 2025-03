Prieskum: Každý obyvateľ minul za rok 2023 asi 38 kubíkov pitnej vody

Bratislava 22. marca (TASR) - Každý obyvateľ Slovenska minul za rok 2023 takmer 38 kubíkov pitnej vody. Objem odpadovej vody klesol o štvrtinu, pribudlo viac čistiarní odpadových vôd. Vyplýva to z dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktoré zverejnil pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca.



"Každý obyvateľ Slovenska v roku 2023 spotreboval 37,7 kubického metra (m3) pitnej vody, medziročne to bol mierny pokles o dve percentá. Prostredníctvom siete verejných vodovodov s celkovou dĺžkou 31.700 kilometrov voda prúdila do 2454 obcí (85 percent obcí SR)," uviedol úrad. Doplnil, že k pitnej vode z verejného vodovodu bolo pripojených viac ako 4,9 milióna obyvateľov. Slovenské vodárenské spoločnosti v roku 2023 vyrobili 297 miliónov m3 pitnej vody.



Do vodných tokov sa za rok vypustila odpadová voda v objeme 677 miliónov m3 a tento objem medziročne klesol o 24 percent, tvrdí ŠÚ. Táto voda sa spracovala v 740 čistiarňach odpadových vôd, ich počet medziročne stúpol o 13. "V súhrne je pred povodňami chránených takmer 6000 štvorcových kilometrov, teda 12 percent rozlohy Slovenska. Ochranné hrádze proti povodniam mali dĺžku 3146 kilometrov," priblížili štatistici.



Najdlhšou slovenskou riekou je Váh s dĺžkou 406 kilometrov. Zároveň má aj najväčšiu plochu povodia, a to takmer 14.300 štvorcových kilometrov. Najväčší dlhodobý priemerný ročný prietok však vykazuje Dunaj v Bratislave s hodnotou 2061 kubických metrov za sekundu. Druhý najvodnatejší Váh mal prietok na úrovni necelých sedem percent z Dunaja, tvrdí úrad.



Najväčším slovenským jazerom je Veľké Hincovo pleso s rozlohou 20 hektárov. Najvyšším vodopádom je Kmeťov vodopád s výškou 90 metrov. Žitný ostrov, ktorý zaberá 1236 štvorcových kilometrov, čo je 2,5 percent rozlohy SR, je najväčším riečnym ostrovom, priblížil ŠÚ.



"Slovensko ukrýva cenné prírodné bohatstvo v podobe 106 lokalít s geotermálnou vodou a 54 prírodných liečivých zdrojov. Využiteľné množstvo podzemných vôd dosahovalo 74 kubických metrov za sekundu," priblížili. Celkový objem 294 slovenských vodných nádrží na Slovensku v roku 2023 bol 1,9 miliardy kubíkov vody.