Prieskum: Každý tretí stredoškolák sa už stretol s kyberšikanou

Bratislava 6. mája (TASR) - Každý tretí stredoškolák na Slovensku sa už stretol s kyberšikanou. Najčastejšími formami boli očierňovanie, šírenie klebiet v online prostredí (61 percent), sexting (60 percent) a hádky v diskusiách (51 percent). S odhaľovaním a zverejňovaním intímnych informácií sa stretlo 28 percent stredoškolákov, s kybergroomingom 26 percent, s kyberstalkingom 24 percent a s fackovaním pre zábavu 22 percent mladých. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO).



„Ide o vážny problém, ktorý si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Ukázalo sa, že až 35 percent zo stredoškolákov sa na nikoho neobráti, to znamená, nechávajú si to pre seba, a to je časť študentov, o ktorých v podstate ani nič nevieme. Iba zostávajúca časť, tých 65 percent sa na niekoho obrátila,“ priblížil pre TASR autor výskumu a analytik IVO Marián Velšic s tým, že najčastejšie sa študenti obracajú na najbližšie sociálne prostredia.



Ako uviedol, mladí hľadali pomoc u rodičov (42 percent), nasledovali spolužiaci a kamaráti (25 percent), učitelia, triedny učiteľ alebo majster odborného výcviku (23 percent) a súrodenci (desať percent). Iba deväť percent stredoškolákov sa obrátilo na školského psychológa alebo pedagogického asistenta, a rovnako tak aj na riaditeľov či zástupcov riaditeľa. Ďalšie tri percentá sa podľa výsledkov obrátili na odborné poradenské centrum alebo online poradenstvo, tri percentá sa obrátili na niekoho z farnosti, trénera či vedúceho krúžku. Políciu alebo prokuratúru kontaktovali dve percentá opýtaných, zriaďovateľa školy dve percentá a na školskú inšpekciu sa obrátilo jedno percento. Na iné osoby sa podľa výsledkov obrátilo taktiež jedno percento študentov.



Velšic doplnil, že najčastejšie sa na kyberšikanovanie používali sociálne siete, čet, diskusné skupiny či fóra a SMS alebo MMS. Nástrojom na kyberšikanu bola podľa neho aj umelá inteligencia.



Prieskum realizovali aj v spolupráci so Slovak Telekom, ktorý spúšťa iniciatívu s názvom Absolventi šikany. Generálna riaditeľka Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic Melinda Szabó podotkla, že cieľom je poskytnúť nástroje na ochranu pred kyberšikanou. Do iniciatívy je zapojené aj občianske združenie Ipčko.



Prieskumu sa počas februára tohto roka zúčastnilo 520 respondentov vo veku 15 až 19 rokov.