PRIESKUM: Najlepšie ovládajú anglický jazyk obyvatelia Košíc

Bratislava 19. novembra (TASR) - Obyvatelia východného Slovenska, predovšetkým mesta Košice, majú zo Slovákov najlepšie znalosti anglického jazyka. Najhoršie je na tom Banskobystrický a Trenčiansky kraj. Vyplýva to z prieskumu EF English Proficiency Index 2023, ktorý každoročne realizuje vzdelávacia organizácia EF Education First. Slovensko sa v ňom umiestnilo na 18. mieste.



Prieskumu sa zúčastnilo 2,2 milióna ľudí zo 113 krajín, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. V rebríčku vedú Holanďania, na druhé miesto sa dostal Singapur a za ním nasleduje Rakúsko. Slovensko pritom patrí medzi krajiny s vysokou úrovňou ovládania angličtiny, vyplýva z prieskumu.



"Vysoká úroveň odbornosti angličtiny, ktorú v prieskume Slováci dosiahli, hovorí o tom, že si v tomto jazyku vedia prečítať noviny, rozumejú televíznym programom a nemajú problém pripraviť pracovnú prezentáciu po anglicky," uviedla country manažérka EF Education First Monika Barboráková.



Mladí ľudia vo veku od 21 do 25 rokov hovoria po anglicky na Slovensku najlepšie a sú jedinou vekovou skupinou, ktorá sa oproti minulému roku zlepšila. Napriek rastu znalosti angličtiny v posledných 12 rokoch sa Slováci oproti výsledkom z minulého a predminulého roka zhoršili. Lepšie sú na tom Poliaci aj Maďari, horšie opätovne dopadli Česi.



V prieskume sa tento rok ešte viac prehĺbil rozdiel medzi pohlaviami. Znalosť angličtiny sa u mužov zlepšuje, no u žien klesá. "Tento stav môže byť spôsobený zaujatosťou vzdelávacích systémov alebo nerovnakým prístupom, ktorý zažívajú ženy v mnohých štátoch. Rozdiel medzi pohlaviami však nie je vo svete rovnomerný - v 63 krajinách sú muži a ženy v angličtine na rovnakej úrovni alebo sa k nej približujú," vysvetlila Barboráková.



Z analýzy regiónov sveta vyplýva, že vo východnej Ázii sa úroveň ovládania angličtiny znižovala štyri roky po sebe, pričom tento rok sa jej pokles zrýchlil v Japonsku a Číne. Na Blízkom východe stagnuje úroveň angličtiny, zatiaľ čo v Južnej Amerike pretrváva zlepšovanie, s výnimkou klesajúcej úrovne znalosti v Mexiku a pomalšieho tempa v Brazílii. V Afrike je znalosť angličtiny zväčša stabilná, no Tunisko a Alžírsko sa výrazne zlepšujú.