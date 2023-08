Prieskum: Kravské mlieko v SR priskoro konzumuje 19 percent dojčiat

Bratislava 1. augusta (TASR) - Kravské mlieko na Slovensku priskoro konzumuje 19 percent dojčiat. Je to problémom najmä v Košickom, Prešovskom a Trnavskom kraji. Vyplýva to z prieskumu Iniciatívy prvých 1000 dní v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou.



"Neupravené kravské mlieko rozhodne nepatrí do výživy dojčiat. Kravské mlieko obsahuje vysoké množstvo bielkovín a niektorých minerálnych látok (napríklad sodíka), ktoré zvýšene zaťažujú detský organizmus a súčasne neobsahuje dostatok železa, jódu a vitamínu D, ktorý je potrebný okrem iného pre správne vstrebávanie vápnika," uviedol predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti Milan Kuchta.



Poukázal na to, že ideálnou výživou dojčiat je dojčenie. "Od ukončeného štvrtého mesiaca by sa malo dieťa v rámci tzv. imunologického okna stretnúť v malých množstvách s najčastejšími alergénmi, aby si trénovalo imunitný systém," povedal.



Do stravy dieťaťa by sa mali po ukončení šiesteho mesiaca podľa neho pridávať príkrmy na pokrytie jeho nutričných a vývojových potrieb. "V prípade, ak dojčenie nie je možné, je potrebné zaradiť dojčenské mlieko, ktoré na rozdiel od neupraveného kravského mlieka obsahuje viac ako 70 percent dennej dávky železa a až 100 percent dennej dávky vitamínu D," priblížil.



Prieskum realizovala spoločnosť Nielsen IQ na vzorke 106 slovenských lekárov pre deti a dorast koncom júna a začiatkom júla. Išlo o kvantitatívny telefonický prieskum.