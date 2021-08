PRIESKUM:Len necelých 17 percent ľudí jednoznačne neodporúča očkovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. augusta (TASR) - Len 16,4 percenta respondentov by jednoznačne neodporúčalo očkovanie. Ukazuje to júlový prieskum v rámci projektu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020.Respondenti mali vo výskume možnosť odpovedať na sériu troch otázok. Prvá otázka znela, či by očkovanie odporučili známemu, ktorý má 70 rokov a trpí cukrovkou. Druhá otázka sa pýtala na odporučenie pre zdravého 30-ročného človeka a tretia otázka sa pýtala na odporučenie, či očkovať 13-ročnú dcéru niektorého zo známych.uviedol v súvislosti s výsledkami výskumu Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).Podľa neho to naznačuje, že ľudia buď mylne považujú cukrovku za kontraindikáciu k očkovaniu, alebo si nie sú dostatočne vedomí toho, aké bezprostredné nebezpečenstvo hrozí nezaočkovaným starším s chronickým ochorením po nakazení sa novým koronavírusom. Tvrdí, že v oboch prípadoch toto zistenie naznačuje medzery v informovanosti verejnosti o vakcinácii a o nebezpečnosti ochorenia COVID-19.Respondenti, ktorí už boli zaočkovaní, jednoznačne odporúčali okamžité očkovanie zdravému 30-ročnému (75,1 percenta), následne aj sedemdesiatnikovi s cukrovkou (61,5 percenta). S odstupom výrazne menej často odporúčajú zaočkovaní dať zaočkovať 13-ročné dievča (42,2 percenta). Približne rovnaká časť zaočkovaných (40,2 percenta) odporúča v tomto prípade skôr ešte chvíľu počkať, či sa potvrdí, že vakcíny sú bezpečné, a 17,6 percenta zaočkovaných radí 13-ročné dievča neočkovať.Až 50,8 percenta respondentov, ktorí sa sami zaočkovať neplánujú, odporúčali 70-ročnému človeku s cukrovkou ešte chvíľu počkať na potvrdenie bezpečnosti vakcíny a následne sa dať zaočkovať. Len 45 percent mu odporúča neočkovať sa vôbec. Odporúčania mladším sú výraznejšie proti očkovaniu.Častejšie sú proti očkovaniu starší respondenti, respondenti, ktorí nie sú spokojní s postupom vlády pri zvládaní pandémie, a respondenti, ktorí sa novým koronavírusom necítia ohrození. V miere neodporúčania očkovania sa voliči Smeru-SD vyrovnajú a v niektorých prípadoch aj predbiehajú voličov strán ĽSNS a Republika.Desiata vlna prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ sa realizovala v období 15. až 20. júla. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.