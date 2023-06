Prieskum: Letnú dovolenku neplánuje až 31 % Slovákov, 33 % bude v SR

Bratislava 18. júna (TASR) - Približne 70 % Slovákov plánuje tento rok letnú dovolenku. Po pandemickom útlme počas rokov 2020 až 2022 počet Slovákov cestujúcich na dovolenku do zahraničia narastá. Na európskych plážach plánuje dovolenku necelá polovica Slovákov, pričom na Slovensku zostane dovolenkovať tretina obyvateľov. Ďalšia tretinu dovolenku neplánuje. To sú hlavné výsledky reprezentatívneho prieskumu na vzorke 1000 respondentov, ktorý realizovala agentúra Go4insight.



"Po posledných letných sezónach, keď bolo cestovanie ovplyvnené pandémiou covidu, sú však dovolenkové plány cestovať omnoho konkrétnejšie, ako to bolo v rokoch 2020 až 2022. Až 21 % z celej populácie Slovenska už má objednanú alebo dokonca aj zaplatenú dovolenku, čo predstavuje takmer tretinu z tých, ktorí letnú dovolenku plánujú. Konkrétnejšie plány, ako stráviť tohtoročné leto, má ďalších 17 % Slovákov," uviedol Rastislav Kočan zo spoločnosti Go4insight.



Najvyšší podiel je však tých, ktorí na letnú dovolenku plánujú ísť, ale ešte si ju ani nestihli nijako zorganizovať ani ju hlbšie premyslieť, a to 31 %. Polovica potenciálnych letných dovolenkárov tak stále nie je o svojej dovolenke ešte úplne rozhodnutá. Kým v minulých rokoch sťažovala rozhodovanie neistá pandemická situácia, tento rok rozhodnutia ovplyvňuje vysoká inflácia a pokles reálnych príjmov.



Na letnú dovolenku plánujú ísť v najväčšej miere rodiny s deťmi. Práve tie už majú vo väčšej miere dovolenku objednanú alebo aj zaplatenú (spolu 22 % rodín). Naopak, na dovolenku neplánujú ísť väčšinou ľudia vo veku nad 60 rokov.



Hlavným trendom tohto leta sú pláže južnej Európy. Tento rok plánuje v lete cestovať na dovolenku takmer polovica (46 %) obyvateľov Slovenska. Až 14 % z celej populácie navštívi túto letnú sezónu Chorvátsko, čím zostáva našou jednoznačne najobľúbenejšou zahraničnou destináciou.



Veľké množstvo Slovákov sa tento rok chystá do Talianska (7 %), podobne veľký záujem je aj o Grécko (7 %) a Turecko (7 %). Dovolenku na Slovensku plánuje približne rovnaký podiel ľudí, ako to bolo v roku 2022. Doma plánuje stráviť svoju letnú dovolenku tretina obyvateľov Slovenska, čím Slovensko zostáva najčastejšou letnou destináciou Slovákov.



Prieskum bol realizovaný na populácii Slovenskej republiky vo veku 15 až 79 rokov, kombináciou osobného a online dopytovania.