Prieskum: Ľudia odmietajú, že im anonymita internetu dodáva odvahu

Bratislava 15. októbra (TASR) - Polovica populácie si myslí, že je v poriadku vyjadriť svoj názor na sociálnych sieťach aj za cenu, že niekoho zraní. Ľudia zároveň odmietajú, že by im anonymita sociálnych sietí dodávala väčšiu odvahu. Vyplýva to z výsledkov online prieskumu výskumnej agentúry NMS Market Research realizovaného 8. až 12. augusta na vzorke 1044 respondentov.



Názor, že každý má nárok na sociálnej sieti vyjadriť názor aj za cenu ublíženia iným, bol najrozšírenejší medzi mužmi a potenciálnymi voličmi Smeru-SD a hnutia Sme rodina.



Prieskum ďalej ukázal, že polovica populácie by bola ochotná zo svojich kontaktov na sociálnych sieťach vymazať tých, ktorí pridávajú urážlivé, neslušné komentáre a príspevky, a to aj v prípade, že ide o rodinu či známych. "Častejšie tento spôsob reakcie na nevhodné príspevky priznávajú ženy, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, obyvatelia Bratislavského kraja a podporovatelia Progresívneho Slovenska a Demokratov," uviedla agentúra.



Až 75 percent respondentov súhlasilo s výrokom, že napíšu len to, čo by dotyčnému vedeli povedať aj osobne. Väčšina Slovákov tiež súhlasí s výrokom, že verejne známe osobnosti by sa mali zmieriť s tým, že pod ich príspevkami budú aj nenávistné komentáre.



Do analýzy boli zahrnutí len tí respondenti, ktorí majú profil minimálne na jednej sociálnej sieti.