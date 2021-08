Prieskum: Mačku má doma 20 percent Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 8. augusta (TASR) - Mačku má doma 20 percent Slovákov. Z toho šesť percent domácností chová dve alebo viacero mačiek. Vyplýva to z prieskumu agentúry GO4insight. TASR o tom informoval Rastislav Kočan z agentúry. Na nedeľu 8. augusta pripadá Svetový deň mačiek.Mačky majú ľudia častejšie na vidieku ako v mestách. Prieskum ukázal, že na vidieku je mačka v každej štvrtej domácnosti. V mestách sa o mačku stará len každá desiata domácnosť.Väčší záujem o mačku majú podľa prieskumu starší ľudia, medzi dôchodcami je štvrtina takých, ktorí majú mačku doma. So zvyšujúcim sa vekom rastie aj počet ľudí, ktorí majú v domácnostiach mačky. Majiteľmi mačiek sú o niečo viac ženy ako muži, vyplýva z prieskumu.Tradičné meno Micka alebo Mica má 16 percent mačiek, ďalších deväť percent nazývajú majitelia Cica alebo Cicka. Pre kocúra je najčastejšie meno Murko. Štvrtým najobľúbenejším menom je „filmová hviezda“ Garfield, ukázal prieskum.Mačky rozdeľujú ľudí na tých, ktorí ich milujú, a na tých, ktorí ich nemajú radi.uvádzajú autori prieskumu.Prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov na prelome mája a júna. Robený bol metódou multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.