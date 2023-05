Prieskum: Markíza, Expres a Nový Čas sú naďalej najpopulárnejšie médiá

Bratislava 25. mája (TASR) - Televízia Markíza, Rádio Expres, denník Nový Čas, týždenník Plus 7 dní, dvojtýždenník TV Max a mesačník Emma patrili v štvrtom kvartáli 2022 a prvom kvartáli roku 2023 medzi najpreferovanejšie slovenské médiá. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle – TGI. Zber dát sa uskutočnil v termíne od 12. septembra do 11. decembra 2022 a od 9. januára do 2. apríla 2023 na vzorke 4180 respondentov. TASR o tom informovala Linda Kleinertová zo spoločnosti Median SK.



Celková čítanosť celoštátnych denníkov dosiahla hodnotu 27 percent opýtaných - pri metodike "čítal posledné vydanie". Za posledných 14 dní denníky čítalo 56 percent opýtaných. Prvú pozíciu si udržal Nový Čas s 11 percentami. Nasledujú denníky Plus jeden deň, Pravda a Sme (zhodne po šesť percent). Denníky Šport a Hospodárske noviny dosiahli zhodne štvorpercentný podiel, Denník N tri percentá. Posledné vydanie týždenníka si aspoň prelistovalo 28 percent opýtaných.



Najčítanejším bol týždenník Plus 7 dní (päť percent). Štvorpercentnú čítanosť má týždenník Život. O jedno percento menej obyvateľov SR číta Báječnú ženu, Eurotelevíziu, Nový Čas pre ženy a Rytmus života, dve percentá si prečítajú Slovenku. Sieť týždenníkov Regionálne noviny dosiahla sedem percent a sieť Petit Press MY noviny trojpercentnú čítanosť.



Čítanosť pri dvojtýždenníkoch predstavuje 13 percent vo veku od 14 do 79 rokov. Najčítanejším bol TV max (päť percent). Nasleduje Relax s troma percentami, Tele plus a 100+1 s dvomi percentami a Žena a život s jedným percentom. Sieť titulov ECHO dvojtýždenníky má čítanosť dve percentá.



Celková čítanosť mesačníkov bola v sledovanom období na úrovni 45 percent. Najviac (šesť percent) mal časopis Emma. Päťpercentnú čítanosť dosiahli mesačníky Doma v záhrade a Evita magazín. So štyrmi percentami nasledujú Zdravie, Záhradkár, Autožurnál a Futbal magazín.



Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval včera" predstavovala 51 percent populácie. Prvú pozíciu si udržalo Rádio Expres so 17 percentami, nasledujú Rádio Slovensko (14 percent) a Fun rádio (desať percent). Rádio Európa 2 dosiahlo počúvanosť osem percent, Rádio Vlna sedem percent, Rádio Melody si zaplo šesť percent. Siedmou najpočúvanejšou stanicou bolo Rádio Regina (päť percent).



Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval posledný týždeň" dosiahla hodnotu 93 percent. Prvé miesto obsadilo opäť Rádio Expres (39 percent), nasledujú Fun Rádio a Rádio Slovensko zhodne po 26 percent. Aspoň raz za týždeň počúva 21 percent populácie Rádio Europa 2 a Rádio Vlna, 15 percent Rádio Melody. Sedmičku najpočúvanejších uzatvára Rádio Regina s desiatimi percentami.



Sumárna sledovanosť všetkých televízií bola 75 percent, čo predstavuje viac ako 3,3 milióna divákov. Najsledovanejšou bola TV Markíza s 33 percentami, druhá TV Joj zaznamenala 27 percent a tretia verejnoprávna Jednotka RTVS dosiahla 24-percentnú sledovanosť. Rovnaké poradie predstavuje aj trhový podiel - TV Markíza (28 percent), TV Joj (17 percent), Jednotka RTVS (14 percent).